ألمانيا تعلن عن صفقة مع اليونان مقابل إرسالها دبابات لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت ألمانيا أبرمت اتفاقات مماثلة لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، مع تشيكيا، وتتفاوض بشأن اتفاق آخر مع بولندا.

وقال شولتس - عقب قمة للاتحاد الأوروبى فى بروكسل حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - "سنقوم بإرسال ناقلات جند مدرعة ألمانية".

وعلى صعيد آخر، أعرب المستشار الألمانى أولاف شولتس، عن اعتقاده بإمكانية تقديم المزيد من إجراءات تخفيف الأعباء للمواطنين فى ظل معدلات التضخم القوية.

وقال شولتس فى تصريحات صحفية، إن "المشاكل حقيقية وملموسة وازدادت كلفة كثير من الأشياء من البنزين إلى نفقات الحياة اليومية، ومن ثم فإن المواطنين يحق لهم أن ينتظروا منا ألا نتركهم وحدهم".

وأشار شولتس إلى حزمتى تخفيف الأعباء اللتين تم إقرارها بالفعل: "إذا تطلب الوضع سنتخذ مزيدا من القرارات لتخفيف الأعباء على نحو محدد للغاية"، وفق الوكالة الألمانية.

وارتفعت أسعار المستهلكين فى ألمانيا فى مايو الجارى بنسبة 7.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وذلك حسبما أعلن المكتب الاتحادى للإحصاء فى مدينة فيسبادن أمس الثلاثاء، استنادا إلى بيانات أولية.

وبذلك يستمر معدل التضخم فى ألمانيا للشهر الثالث على التوالى فوق علامة الـ7%، ولم يسبق أن وصل معدل التضخم فى ألمانيا إلى مثل هذا المستوى منذ إعادة توحيد شطريها فى أوائل التسعينيات.

وأكد "شولتس" أنه سيتم تنفيذ المشروعات التى وعد بها حزبه الاشتراكى الديمقراطى فى حملته الانتخابية، مثل الدخل الأساسى للمواطن أو تأمين الطفل الأساسى أو بناء المساكن بدون تخفيضات، وذلك على الرغم من النفقات الإضافية، بسبب حرب أوكرانيا وأزمة كورونا" وقد بدأنا بالفعل فى القيام باللازم لهذا، وسنستمر".