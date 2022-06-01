نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابهري كل اللي حوالكي ببشرة صافية..وصفه قشر الموز والنشا عمرك هيرجع 20 سنه تمتعي ببشرة بيضاء صافيه بدون أي تجاعيد في المقال التالي
وصفه قشر الموز والنشا عمرك هيرجع 20 سنه تمتعي ببشرة بيضاء صافيه بدون أي تجاعيد، هل تعلمين أن قشور الموز والنشا سيجعلك بنت 16 مهما كان عمرك،بشرة كالثلج بدون تجاعيد وذلك لأن الموز من أفضل الفواكه التي تتميز بأهميتها الكبيرة للشعر والبشرة، وهي تستخدم في مستحضرات تجميل كبيرة من أجل العناية للبشرة، وكذلك قشر الموز له أهمية كبيرة مثل قشور الموز، فهو يساعد في تبيض البشرة، ويخلصها من جميع المشاكل.
وصفه قشر الموز والنشا عمرك هيرجع 20 سنه
من المعروف أن قشور الموز تحتوي على مواد كثيرة تساهم في تغذية البشرة، وتحفز في إنتاج الكولاجين
وهذه الوصفة تتم من خلال ما يلي:
- التقطيع لقشور الموز، ووضعها في كوب من ماء الورد، وإضافة ملعقة من النشا عليها.
- بعدها يتم التقليب لهذه المكونات من أجل أن تمتزج، وبعدها يتم رفعها على النار من أجل الغليان، وهذا يجعل قوامها أفضل.
- يمكنك بعد ذلك وضع هذا الخليط في الخلاط، وأضيفي إليه ملعقتين من زيت اللوز، وبعدها اخلطيه حيث يكون القوام كريمي وناعم.
- بعدها يمكنك أن تقومي بتوزيع هذا الخليط على بشرتك، ويمكنك تركه لمدة ربع ساعة، وبعدها يشطف بالماء الفاتر، ويتم ترطيب البشرة بعدها.
- يمكنك بعد ذلك أن تستخدمي الوصفة مرة واحدة قبل النوم يوميا.
طريقة عمل ماسك النشا والقهوة لتبيض البشرة
- عليك أن تقوم باستخدام مكون من القهوة والشاي من أجل الحصول على بشرة بيضاء رائعة، وهذا خلال بعض الدقائق.
- حيث يتم إضافة ملعقة من القهوة، والشاي ملعقة من زيت الزيتون، ويضاف إليها ملعقة من عصير الليمون
- وبعدها يمكنك أن تقومي بوضع ذلك الخليط على البشرة وسوف تحصلين من خلال ذلك على بشرة مميزة.
- هذا في وقت قصير للغاية، واستخدامها يوميا يجعلك تحصلين على نتيجة مذهلة.
- الموز يحتوي على عناصر تقوم بتغذية البشرة، وهذه الخلطة تساعد بشكل كبير على تجديد الخلايا الموجودة في البشرة.
- وهذا يقلل من ظهور التجاعيد بشكل كبير، وذلك الموجودة في العين وحول الجبهة.
- كما يخلصك من البقع الخاصة بالحبوب السوداء مما يجعل بشرتك أفضل من أي وقت مضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ابهري كل اللي حوالكي ببشرة صافية..وصفه قشر الموز والنشا عمرك هيرجع 20 سنه تمتعي ببشرة بيضاء صافيه بدون أي تجاعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.