ابهري كل اللي حوالكي ببشرة صافية..وصفه قشر الموز والنشا عمرك هيرجع 20 سنه تمتعي ببشرة بيضاء صافيه بدون أي تجاعيد

وصفه قشر الموز والنشا عمرك هيرجع 20 سنه تمتعي ببشرة بيضاء صافيه بدون أي تجاعيد، هل تعلمين أن قشور الموز والنشا سيجعلك بنت 16 مهما كان عمرك،بشرة كالثلج بدون تجاعيد وذلك لأن الموز من أفضل الفواكه التي تتميز بأهميتها الكبيرة للشعر والبشرة، وهي تستخدم في مستحضرات تجميل كبيرة من أجل العناية للبشرة، وكذلك قشر الموز له أهمية كبيرة مثل قشور الموز، فهو يساعد في تبيض البشرة، ويخلصها من جميع المشاكل.

وصفه قشر الموز والنشا عمرك هيرجع 20 سنه

من المعروف أن قشور الموز تحتوي على مواد كثيرة تساهم في تغذية البشرة، وتحفز في إنتاج الكولاجين

وهذه الوصفة تتم من خلال ما يلي:

التقطيع لقشور الموز، ووضعها في كوب من ماء الورد، وإضافة ملعقة من النشا عليها.

بعدها يتم التقليب لهذه المكونات من أجل أن تمتزج، وبعدها يتم رفعها على النار من أجل الغليان، وهذا يجعل قوامها أفضل.

يمكنك بعد ذلك وضع هذا الخليط في الخلاط، وأضيفي إليه ملعقتين من زيت اللوز، وبعدها اخلطيه حيث يكون القوام كريمي وناعم.

بعدها يمكنك أن تقومي بتوزيع هذا الخليط على بشرتك، ويمكنك تركه لمدة ربع ساعة، وبعدها يشطف بالماء الفاتر، ويتم ترطيب البشرة بعدها.

يمكنك بعد ذلك أن تستخدمي الوصفة مرة واحدة قبل النوم يوميا.

طريقة عمل ماسك النشا والقهوة لتبيض البشرة