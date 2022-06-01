متاح الآن.. رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 بالعراق الدور الأول عبر موقع نتائجنا و موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 بالعراق الدور الأول، هي أحد النقاط البحثية التي يهتم بها بعض الشعب العراقي، أو بالتحديد من لديهم طلاب وطالبات في الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2022، حيث اجتاز الطلاب الامتحانات الدراسية للترم الأول، وينتظر أولياء الأمور معرفة أخبار نتائج أبنائهم، حيث قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بفتح موقعها الإلكتروني من أجل سهولة الاستعلام من المنزل عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، وهذا من خلال اتباع خطوات الاستعلام الإلكتروني للنتائج، فالقلق يعم على كافة أولياء الأمور وأبنائهم بسبب بعض الترميمات والصيانة التي حدثت في المدارس الابتدائية العراقية في كافة محافظات العراق، فيخشى ولي الأمر أن تتأثر الامتحانات بتلك الترميمات، مما قد ينتج عنه قلة الدرجات النهائية للطالب.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 بالعراق

حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتسهيل طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2022 الترم الأول من خلال موقع الوزارة، بعد اعتماد النتائج من الوزير من خلال عمليات التصحيح والمراجعة، حيث يقوم ولي الأمر بما يلي:

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من المتصفح.

ثم يختار نتيجة الصف السادس الابتدائي.

ثم يحدد المحافظة الموجود بها المدرسة الخاصة بالطالب.

ثم يكتب اسم الطالب كاملا.

ثم يكتب رقم جلوس الطالب.

ستظهر درجات الطالب للترم الاول في ملف يمكن طباعته بكل سهولة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي

يمكن لطالب الصف السادس الابتدائي معرفة نتيجته برقم الجلوس الخاص به، حيث يقوم ولي الأمر بمتابعة أخبار نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق، ومعرفة موعد ظهورها ثم يقوم بتنفيذ الخطوات التالية: