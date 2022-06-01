“هنا” ننشر اليكم تاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2022/2023 للإداريين والأساتذة والتلاميذ

يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف أنحاء المغرب في هذا التوقيت بالتعرف على موعد الدخول المدرسي للعام الدراسي الجديد 2023، وذلك بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي الجاري بناء على التقويم الدراسي الذي أعلنت عنه وزارة التعليم المغربية والذي ينظم سير الدراسة بشكل عام، وقد قامت وزارة التعليم بطرح بيان رسمي يتضمن تفاصيل انطلاق العام الدراسي الجديد والدخول المدرسي للطلاب 2023 في مختلف المراحل الدراسية في المغرب، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور التعرف على نتيجة موعد الدخول المدرسي 2023 بالمغرب.

موعد الدخول المدرسي 2023 بالمغرب

وبناء على ما جاء في بيان وزارة التعليم السعودي خلال الفترة الأخيرة، فمن المقرر أن يكون انطلاق العام الدراسي الجديد في يوم 20 من شهر سبتمبر المقبل 2022، وذلك بكافة الصفوف الدراسية في جميع المراحل الدراسية في المغرب بشكل عام، حيث يتم ذلك بناء على التقويم الدراسي المعتمد من قبل الوزارة، فقد اعلنت وزارة التعليم المغربية عن التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد الذي ينظم سير الدراسة الفعلية لجميع الطلاب بشكل عام، والذي يتم الالتزام به من جانب كافة المدارس في الدولة على مدار العام الدراسي بشكلٍ عام منذ بدايته وحتى نهايته بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

إجراءات انطلاق العام الدراسي الجديد في المغرب 2023

وقد طرحت وزارة التعليم المغربية قرار يتضمن توزيع الكتب على الطلاب تمهيدا للعام الدراسي الجديد، والمقرر ان تشهده الأيام المقبلة في شهر يونيو، وذلك بناء على الضوابط والإجراءات التي اعتمدتها وزارة التعليم المغربية رسميا في سير الدراسة للعام الدراسي الجديد، كما قد أكدت الوزارة أن الدراسة في العام الدراسي الجديد تسير بشكل حضوري من المدارس بشكل طبيعي، وذلك بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي تحدد سير الدراسة في مختلف الصفوف الدراسية والمراحل الدراسية المختلفة بشكل عام، كما شددت على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب وجميع الأشخاص في المنظومة التعليمية بشكل عام، وذلك من خلال كتاب وتقويم دراسي يتضمن تفاصيل اطلاق العام الدراسي الجديد هذا العام في كافة المراحل التعليمية.