رمز سداد البريد السعودي عبر سبل وطريقة السداد إلكترونياً

طرح البريد السعودي خدمة سداد الفواتير من خلاله بواسطة رمز سداد البريد السعودي، مما جعل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن كيفية الاستفادة من هذه الخدمة حتى يستطيعوا دفع كامل فواتيرهم، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نقوم بتوضيح رمز البريد وكذلك طرق وكيفية الدفع من خلال استخدام رمز البريد السعودي.

رمز سداد البريد السعودي

خصص البريد السعودي رمزًا بريديًا يتم من خلاله إمكانية دفع كامل الفواتير المترتبة على الخدمة البريدية، ويتمثل ذلك الرمز فيما يلي:

يعد رمز البريد السعودي هو 021، وهو الرمز الذي لا بد من استخدامه من قبل مواطنين المملكة لإتمام سداد كامل الفواتير المستحقة، أو تسديد الضرائب المفروضة على خدمة استخدام البريد، وأيضًا جميع الإضافات نتيجة المعاملات بواسطة البريد، وعلى المواطن السعودي إدخال هذا الرمز عند سداد الفواتير .

كما أتاح البريد السعودي إمكانية استخدام ذلك الرمز في التسديد عن طريق خدمة الصراف الآلي، أو عن طريق أي من أنظمة الدفع الحكومية السعودية.

وأيضًا ساعد رمز السداد وإمكانية السداد إلكترونيًا على توفير الكثير على المواطنين السعوديين من وقتهم وجهدهم.

سداد البريد السعودي إلكترونيا

يستطيع جميع مواطني المملكة من سداد جميع الفواتير المستحقة والمتعلقة بالخدمات البريدية من خلال الرابط الخاص بموقع الإلكتروني للبريد السعودي، وذلك لتسهيل على جميع الأشخاص عملية الدفع دون الحاجة إلى الذهاب للمؤسسة البريدية لسداد الفواتير، ويتم ذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الرسمي المؤسسة البريدية السعودية.

سوف يظهر في منتصف الصفحة أيقونة مكتوب بها سداد كافة الفواتير البريدية، ينبغي الضغط عليها.

بعد ذلك سوف يكون موضح أمامك أيقونة بطلب إدخال رقم الفاتورة مستحقة الدفع.

سوف يظهر كود من الأكواد المرئية التي يجب إعادة كتابتها، ثم اضغط على كلمة بحث.

سوف يتم عرض كافة الفواتير التي عليك سدادها، عليك باختيار وسيلة الدفع وسوف يتم السداد بنجاح.

في ختام مقال رمز سداد البريد السعودي، قمنا بتوضيح الرمز البريد المستخدم في السداد، كما عرضنا الخطوات الواجب اتباعها لنجاح عملية السداد، ينبغي على مواطني المملكة الذين يبحثون ويتساءلون عن رمز وخطوات السداد مراجعة ما تم ذكره.