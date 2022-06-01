نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “FAST LINK”… رابط الكشف عن نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2022 الترم الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الكثير من اولياء الامور والطلاب في مختلف أنحاء محافظات مصر في هذا التوقيت بالتعرف على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الدراسي الثاني 2022، وبشكل خاص امتحانات الصفوف الخاصة بالنقل في المرحلة الابتدائية، وذلك بالتزامن مع انتهاء الطلاب من اداء الامتحانات خلال الفترة الاخيرة بناء على الموعد المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم الفني بناء على ما جاء في الكتاب الدوري الذي ينظم سير الدراسة والامتحانات للعام الدراسي الجاري، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الكشف عن نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2022 الترم الثاني.

نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2022

وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم الفني أن نتائج الطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي على وشك الإعلان خلال هذه الساعات، وذلك في مختلف المحافظات بشكل عام، حيث بدأت المحافظات المختلفة في طرح النتائج الخاصة بالطلاب الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمديرية التربية والتعليم في كل محافظة، حيث انتهت اعمال تصحيح الخطأ الخاصة بالطلاب خلال الأيام الأخيرة وكذلك قد تم رصد الدرجات تمهيدا لإعلانها الكترونيا بناء على تعليمات وإجراءات وزارة التربية والتعليم الفني.

الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل المرحلة الابتدائية جميع المحافظات 2022

وقد كانت امتحانات صفوف النقل في المرحلة الابتدائية قد انطلقت في الفترة ما بين يوم الثامن من شهر مايو وحتى يوم الثاني عشر من الشهر نفسه، بناء على الجدول الامتحاني المعلن من قبل كل محافظة على حدة بناءً او توجيهات وزارة التربية والتعليم الفني، وقد تم رصد نتائح الطلاب بعدما تم انهاء اعمال تصحيح الامتحانات بناء على ضوابط الوزارة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2022 الترم الثاني

ويمكن استخراج نتيجة الخاصة بطلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.