معاش الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd متى موعد نزوله في حسابات المستحقين الدفعة السادسة حيث تزايدت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور النظام التأميني الجديدة الذي اعتمدته حكومة المملكة العربية السعودية منذ نهاية العام الماضي وتنتوي أن يحل محل منظومة التأمين الاجتماعي القديمة بفضل ما يتضمنه من مميزات رائعة فضلاً عن ألية تطبيقه التي ستضمن جميع الفئات الأكثر فقراً واستحقاقاً بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي يشتمل عليها هذا النظام، وفي هذا الصدد نستعرض لكم من خلال مقال الروم تقرير تفصيلي عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور وشروط التحويل إليه وذلك في إطار خدمتنا الاخبارية المستمرة على مدار اليوم.

معاش الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd متى موعد نزوله

لمن لا يعرف الضمان الاجتماعي المطور هو نظام تأميني جديد سيحل محل الضمان الاجتماعي القديم ويستهدف العديد من فئات وقطاعات الشعب السعودي التي تعاني من الفقر ونقص الخدمات كما يحتوي على برامج تنموية عديدة تهدف إلى تأهيل المستحقين للضمان لسوق العمل والعمل على إكسابهم المهارات اللازمة للحصول على الفرص الوظيفية وذلك بالاشتراك مع صندوق التنمية البشرية السعودي، وتُجمع إيرادات هذا الضمان من أموال الزكاة والهبات والصدقات حيث يتم تحويلها إلى البنوك الوطنية وبعدها يتم توزيعها على المواطنين المستحقين للضمان الاجتماعي، ولهذا بدأ العديد من المواطنين يتساءلون عن موعد صرف الدفعة الجديدة خاصةً وأنها تأخرت قليلاً مما أصاب المواطنين ببعض الشك والتوجس.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً بإصدار بيان رسمي لإخبار المواطنين عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور وأسباب تأخر إيداع الدفعة الجديدة في البنوك، حيث ذكرت في البيان أن سبب التأخير يتمثل في مراجعة العديد من الطلبات الجديدة المقدمة إلى الوزارة للحصول على الضمان المطور وأنها تبدأ بدراسة هذه الطلبات بشكل مستفيض لتحديد المواطنين الأكثر استحقاقاً للمعاش وأضافت أنه سيتم صرف الدفعة الجديدة خلال مطلع شهر يونيو الجاري وذلك من خلال البنوك حيث يمكن الحصول عليها باستخدام بطاقات الصراف الألي أو من خلال البنك مباشرة، كما أكدت على ضرورة سرعة التحويل إلى النظام الجديد قبل انتهاء المهلة المحددة والتي ستمتد حتى شهر أكتوبر المقبل، ومن المنتظر أن تُصرف الدفعة في منتصف الشهر.