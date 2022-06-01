نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد رخصة القيادة ابوظبي إلكترونياً وجميع الأوراق المطلوبة ورسوم التجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايدت محركات البحث حول معرفة طريقة تجديد رخصة القيادة أبوظبي باعتبارها إحدى الوثائق الهامة التي ينبغي لكافة المواطنين أو المقيمين في أبوظبي الحصول عليها باعتبارها من أكبر الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أتاحت الإمارات العربية المتحدة العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل عملية تجديد الرخص في أبوظبي وهذا ما سنقوم بتوضيحه.

تجديد رخصة القيادة أبوظبي

تسهيلًا على المواطنين أصبح بالإمكان تجديد رخصة القيادة لمدة عشر سنوات للمواطنين الأصليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما المقيمين يمكنهم تجديد الرخصة لمدة خمس سنوات فقط يمكن تجديد الرخصة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الأوراق المطلوبة لتجديد الرخصة في أبوظبي

يتوجب على صاحب السيارة تجهيز بعض الأوراق والمستندات لضمان النجاح في استكمال عملية التجديد بسهولة وهي كالتالي:

الهوية الشخصية الخاصة بصاحب السيارة مع ضرورة مراعاة أن تكون هذه البطاقة سارية المفعول.

تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة سواء إلكترونيًا عن طريق الإنترنت أو من خلال زيارة أماكن تجديد الرخص في أبوظبي.

ينبغي دفع كافة الرسوم المقررة.

استلام الرخصة الخاصة بك على الفور.

رسوم تجديد الرخصة

حددت وزارة الداخلية قيمة رسوم تجديد الرخصة بالتفصيل، وهي كالتالي:

تبلغ قيمة تجديد الرخصة التي تصل مدتها لأكثر من سنة حوالي 300 درهم.

تقدر قيمة رخصة القيادة لمدة سنة حوالي 100 درهم.

حددت الوزارة قيمة غرامة التأخير والتي تقدر بحوالي 10 دراهم عن كل شهر.

تسهيلًا على المواطنين أتاحت الوزارة إمكانية دفع قيمة الرسوم والغرامات بعدة طرق سواء نقديًا أو إلكترونيًا أو من خلال بطاقات الائتمان حتى يتمكن المواطنين من اختيار طريقة الدفع المناسبة لهم بكل سهولة ويسر.

في نهاية مقال تجديد رخصة القيادة ابوظبي حيث تم التعرف على طريقة تجديدها إلكترونيًا بالتفصيل مع تحديد كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتجديد مع ذكر رسوم التجديد والغرامات المقررة في حالة التأخير مع تحديد طرق الدفع المتعددة بسهولة.