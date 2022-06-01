بايدن: لن نرسل قواتنا إلى أوكرانيا ولا نريد حربا مع روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لمقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قال بايدن: "نحن لا نسعى لوقوع حرب بين الناتو وروسيا".
وأضاف: "بقدر ما أنني لا أتفق مع السيد بوتين وأجد أفعاله مثيرة للغضب، فإن الولايات المتحدة لن تحاول التسبب فى الإطاحة به في موسكو".
وأفاد بأن الولايات المتحدة لن تشارك بشكل مباشر فى الصراع بين روسيا وأوكرانيا، سواء بإرسال القوات الأمريكية للقتال في أوكرانيا أو بمهاجمة القوات الروسية، طالما أنها وحلفاءها لم يتعرضوا لهجوم مباشر.
وأوضح أن بلاده لا تريد إطالة أمد الحرب لمجرد الإضرار بـ روسيا، مشيرًا إلى أن إدارته لا تشجع أوكرانيا ولا تسعى لتمكينها من الضرب خارج حدودها.
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