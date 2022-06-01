نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبتداء صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الدفعة السادسة 1443 شهر يونيو لمستحقيه استعلم عبر sbis.hrsd في المقال التالي
يبحث الجميع من الأشخاص عن الضمان الاجتماعي المطور، وذلك لما يحمله ذلك النظام من حياة كريمة لمستخدميه، ولكن هذا مع وجود بعض الشروط وهذا بهدف تحقيق بعض الشروط والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وذلك حيث هنالك بعض الأفراد لا يمتلكون نفس الحالة الاجتماعية الموجودة للمواطنين الآخرين ومن أجل هذا يكون لهم الدعم، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.
صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة السادسة
يقصد بالضمان الاجتماعي المطور أنه واحد من الأنظمة التي يكون لها دعم مادي حقيقة لبعض الفئات المستحقة لذلك المعاش، وهو واحد من أحد الأنظمة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، ويكون هذا النظام ضمن رؤية 2030، والتي هي تهدف إلى حياة كريمة للمواطن.
يعتبر الضمان الاجتماعي المطور هو واحد من الأنظمة التي تنمي اقتصاد البلاد، وذلك عبر التنمية الاقتصادية للفرد، وهذا عن طريق تحول المواطن من حالة من حالات الاحتياج إلى واحدة من حالات الإنتاج، ولقد عمل هذا النظام عن بعد وهذا عن طريق التواصل مع موظفين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بواسطة الهاتف في ساعات العمل المتاحة.
شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي المطور
لا يمكن أن يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور إن كنت لا تمتلك واحدة من تلك الشروط، ومن أجل هذا يجب علينا أن نعرف شروط الاستحقاق التي تخص نظام الضمان الاجتماعي المطور، والتي تتمثل تلك الشروط في النقاط التالية:
- أن يكون الموظف حاملًا للجنسية السعودية، ومقيمًا بشكل دائم في المملكة، ويستثنى من هذا الشرط: المرأة غير السعودية المتزوجة من رجل يحمل الجنسية السعودية.
- المرأة الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.
- الأبناء للمرأة الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي.
- الأيتام، والأرامل ذوات الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يملكون بطاقات التنقل.
- أن يقل دخل المحتسب للموظف عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريالًا سعوديًا للموظف ، و550 ريالًا سعوديًا فرد من أفراد أسرته.
- أن تنطبق على الموظف معايير امتلاك واستخدام الثروة المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام بحيث يحسن توزيع التعويض الممنوح له.
- ألا يمتلك الموظف أصولًا ذات قيمةٍ.
- أن يلتزم الموظف بمتطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم للأبناء وبرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
- ألا يكون الموظف مقيمًا في أحد مراكز الإيواء الحكومية التي ترعاها الدولة كمراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون، وما في حكمها.
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