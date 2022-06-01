تفاصيل شهادة ادخار بنك مصر الجديدة بعائد 14%

تفاصيل شهادة ادخار بنك مصر الجديدة، بعد إعلان بنك مصر عن وقف الشهادة ذات العائد السنوي بنسبة 18% سنويا والمعروفة بشهادة طلعت حرب في يوم الثلاثين من شهر مايو من العام الجاري، أعلن البنك عن شهادة ادخار جديدة بعائد 14% سنوياً وهي أعلى عائد حتى الآن بين الشهادات الادخارية ذات مدة الثلاث سنوات، واليكم التفاصيل.

تفاصيل شهادة ادخار بنك مصر الجديدة

منذ الإعلان عن شهادات الادخار الجديدة من بنك مصر تكثر التساؤلات حول تفاصيل هذه الشهادة التي يتم صرف عائدها بشكل شهري، ويمكن الحصول على العائد الجديد بمجرد شراء الشهادة ذات العائد 14% سنوياً أو عند تجديدها، وذلك من يوم الثلاثاء الحادي والثلاثين من شهر مايو.

ويتم إصدار هذه الشهادة من البنك للأفراد الطبيعيين ومدتها ثلاثة سنوات على أن يكون الحد الأدنى لشرائها هو 1000 جنيه أو أكثر ، ويتم الحصول على معدل ثابت بشكل شهري، ويكون من حق مالك الشهادة استرداد القيمة الخاصة بها ولكن بعد مرور ستة أشهر على تاريخ الإصدار، وذلك طبقاً للقواعد المحددة لذلك، كما يمكن الاقتراض من البنك بضمان هذه الشهادة.

كيفية شراء شهادة ادخار بنك مصر الجديدة

نقدم لكم التعليمات اللازمة لشراء الشهادة الجديدة ذات عائد 14% من بنك مصر وهي كالتالي: