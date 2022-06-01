نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شهادة ادخار بنك مصر الجديدة بعائد 14% في المقال التالي
تفاصيل شهادة ادخار بنك مصر الجديدة، بعد إعلان بنك مصر عن وقف الشهادة ذات العائد السنوي بنسبة 18% سنويا والمعروفة بشهادة طلعت حرب في يوم الثلاثين من شهر مايو من العام الجاري، أعلن البنك عن شهادة ادخار جديدة بعائد 14% سنوياً وهي أعلى عائد حتى الآن بين الشهادات الادخارية ذات مدة الثلاث سنوات، واليكم التفاصيل.
تفاصيل شهادة ادخار بنك مصر الجديدة
منذ الإعلان عن شهادات الادخار الجديدة من بنك مصر تكثر التساؤلات حول تفاصيل هذه الشهادة التي يتم صرف عائدها بشكل شهري، ويمكن الحصول على العائد الجديد بمجرد شراء الشهادة ذات العائد 14% سنوياً أو عند تجديدها، وذلك من يوم الثلاثاء الحادي والثلاثين من شهر مايو.
ويتم إصدار هذه الشهادة من البنك للأفراد الطبيعيين ومدتها ثلاثة سنوات على أن يكون الحد الأدنى لشرائها هو 1000 جنيه أو أكثر ، ويتم الحصول على معدل ثابت بشكل شهري، ويكون من حق مالك الشهادة استرداد القيمة الخاصة بها ولكن بعد مرور ستة أشهر على تاريخ الإصدار، وذلك طبقاً للقواعد المحددة لذلك، كما يمكن الاقتراض من البنك بضمان هذه الشهادة.
كيفية شراء شهادة ادخار بنك مصر الجديدة
نقدم لكم التعليمات اللازمة لشراء الشهادة الجديدة ذات عائد 14% من بنك مصر وهي كالتالي:
- يبدأ مبلغ الشراء من 1000 جنيه ومضاعفات هذا المبلغ.
- يمكن شراء الشهادة عبر فروع البنك أو عن طريق خدمة الموبايل البنكي.
- يتم شراء الشهادة بعد إيداع المبلغ المطلوب في الحساب الجاري أو حساب التوفير الخاص من العميل، ويمكن خصم قيمة الشهادة من رصيد العميل لدى البنك في حالة توفر قيمتها في حسابه.
- يجب احضار صورة من بطاقة الرقم القومي للعميل.
- في حالة استخدام خدمة الموبايل البنكي يقوم العميل بإدخال الرقم التعريفي الخاص به مع كلمة المرور.
- يتم تحديد الطلب من الصفحة الخاصة بإصدار الشهادات، ثم تحديد خيار شهادة ادخار 14%.
- تعبئة رقم الحساب حتى يتم إصدار الشهادة.
- تحديد خيار تجديد أو لا تجديد للشهادة.
- تحديد نوع الحساب المطلوب صرف العائد الشهري عليه.
- الضغط على زر الموافقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل شهادة ادخار بنك مصر الجديدة بعائد 14% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.