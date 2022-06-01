الاتحاد الروسى: نريد السلام ولا نرى استجابة من كييف

جدة - نرمين السيد - وقالت، خلال اجتماع مع رئيس موزمبيق فيليبى نيوسى: "أتفق تماما مع موقفك بأن الحلول الدبلوماسية والسلمية ضرورية، لكن هذا يتطلب إرادة من كلا الجانبين".
ولفتت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى إلى أنه على الرغم من الموقف الروسى "إلا أننا لا نرى استجابة من كييف.. وقبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، كانت روسيا تتفاوض باستمرار مع الشركاء الغربيين، الولايات المتحدة، وتطالب بضمان الأمن المشترك غير القابل للتجزئة فى القارة الأوروبية كما هو مكتوب فى جميع الوثائق الدولية".
وأشارت إلى أن روسيا لم تتلق ردا مناسبا، بعد أن طلبت أوكرانيا أن تصبح دولة نووية "وعندما رأينا كيف كان يجرى التطوير العسكرى للأراضى الأوكرانية، وكيف تم تشبعها بكمية هائلة من الأسلحة، بما فى ذلك الأسلحة الهجومية، ومعرفة أنهم يحضرون لهجوما مسلحا ثالثا على منطقتى دونيتسك ولوجانسك، بالطبع، لم يتبق لنا مخرج آخر، ولا خيار لضمان أمننا".
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