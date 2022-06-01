أعرف حالاً .. ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 محافظة بورسعيد

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عمر شويل - جدة يبحث الألأف من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن معرفة ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني 2022، وحيث يريدون الطلاب معرفة النتائج أخر العام الدراسي من أجل الأطمئنان على مستقبلهم ومجهودهم في الامتحانات ومعرفة الانتقال إلى المرحلة المقبلة مرحلة الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، وحيث طال انتظار الطلاب بفارغ الصبر للاعلان ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني 2022، واليكم من موقع ثقفني ننشر لكم في خلال السطور القادمة رابط ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 محافظة بورسعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني 2022

لقد أعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد عن قرب الأنتهاء من أعمال والتصحيح والمراجعة النهائية ورصد الدرجات للطلاب في الكنترولات، وسيتم ظهور النتائج رسمياً واعتمادها في خلال الساعات القليلة المقبلة، وأكد وكيل الوزارة بضرورة التاكيد من عمليات التصحيح في الدرجات المواد الدراسية لكي يحصل كل طالب على حقوقه كاملاً، وتجري الأن عمليات اعتماد النتيجة الشهادة الاعدادية من السيد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان والاعلان عن أسماء العشرة الأوائل الطلاب الصف الثالث الاعدادي2022، وحيث تم تادية الامتحانات في 65 لجنة أساسية و12 لجنة فرعية على مستوي إدارات محافظة بورسعيد، وعدد الطلاب الذيم أدوا الامتحانات 12827 طالبا وطالبة منهم 6549 بنين و6278 بنات

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني2022

لقد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الالكتروني الرسمي لمعرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني2022 ، لكي يستطيع الطلاب وأولياء الامور معرفة نتائج الامتحانات فور اعتمادها رسمياً وظهورها والحصول عليها من خلال اتباع تلك الخطوات التالية:

البداية يمكنكم الدخول إلى الموقع الالكتروني مديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية

اختيار ايقونة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

بعد ذلك ادخال البيانات الكاملة الرقم الجلوس أو الرقم القومي

الضغط على ايقونة ظهورعرض نتيجة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني 2022

خلال ساعات قليلة يعتمد اللواء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022، والاعلان ظهورها عبر الرابط الرسمي لنتائج الامتحانات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

في خلال الساعات القليلة المقبلة سوف تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022، ورفعها على الموقع الالكتروني مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد اعتمادها رسمياًً من السيد المحافظ والاعلان عن العشرة الأوائل الطلاب والطالبات الشهادة الاعدادية، ومن المقرر اعلانها في الساعات القليلة المقبلة بانتظار الطلاب بفارغ الصبر للاطمئنان على مجموع الدرجات التي حصل عليها في المواد الدراسية والمجموع النهائي بالشهادة الاعدادية

منذ قليل تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٢ رسميا من السيد المحافظ الجمهورية والاعلان عن أسماء العشرة الأوائل الطلاب الشهادة الاعدادية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات للطلاب بالكنترولات وتوجيه من وكيل الوزاره بتأكيد المراجعه علي اكمل وجه لكي يحصل كل طالب علي حقه في أداء الإجابات الامتحانات الشهاده الاعدادية، ويستطيع الطلاب معرفة نتيجة الشهاده الاعدادية من خلال الضغط علي الرابط أعلاه.