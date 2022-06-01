نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني برقم الجلوس

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عمر شويل - جدة يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة بورسعيد ظهور نتيجة نهاية العام الدراسي ٢٠٢٢على أحر من الجمر، حيث تتزايد لديهم الرغبة والشغف نحو الاطمئنان على اجتياز تلك المرحلة بنجاح والتي على أساسها يتم تحديد نوع التعليم الثانوي، ولذلك تتزايد معدلات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد
أكدت مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد عن اقتراب الانتهاء من كافة اجراءات التصحيح ورصد الدرجات إلكترونيًا، حيث أكدت تلك المصادر على تكثيف الجهود المبذولة لإنهاء تلك الإجراءات وإعلان النتائج رسميًا لتهدئه الطلاب وأولياء الأمور، وأنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد يوم السبت الذي يوافق الرابع من شهر يونيه للعام ٢٠٢٢ وذلك بعد اعتمادها رسميًا من قِبل اللواء ” عادل الغضبان” محافظ بورسعيد.
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امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد
استطاع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي محافظة بورسعيد خوض تجربة امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البابل شيت، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات ١٢٥٩٩طالب وبلغت نسبة الحضور ٩٩,٢٥٪ وذلك من إجمالي عدد الطلاب المقيدين في الدراسة بمرحلة الشهادة الإعدادية وقد بلغ عددهم ١٢٧٣٥ طالب وطالبة، وفقًا لتصريحات وكيل الوزارة الذي صرح أيضًا أن هناك ٤٣ طالب قاموا بتأدية الامتحانات بنظام المنازل.
خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد
يستطيع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها من خلال إحدى المواقع الإلكترونية التي تم تفعيلهم بغرض عرض النتائج حتى لا يكون هناك ضغط على موقع وزارة التربية والتعليم، وقد أشار وكيل وزارة محافظة بورسعيد بأنه سوف يتم إعلان النتيجة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد والبوابة الإلكترونية المحافظة، ويتم الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية:
- فتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم.
- الضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.
- اختيار نتائج الامتحانات.
- اختيار المرحلة الدراسية وهى الشهادة الإعدادية.
- اختيار العام الدراسي ٢٠٢٢.
- تحديد المحافظة وهى محافظة بورسعيد.
- يتم الضغط على عرض النتيجة.
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