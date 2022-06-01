نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الموعد النهائي” متى ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة المنوفية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد ترقب كبير من طلاب وأولياء الأمور في الصف الثالث الإعدادي قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات التي قد انتهت من عملية التصحيح ورصد الدرجات كما تم الإعلان بأن باقي المحافظات سوف تقوم بالإعلان عن النتائج خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد أن انتهت امتحانات نهاية العام الدراسي 2021/2022 في جميع المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية، ومنذ ذلك الموعد والطلاب ينتظرون إعلان النتائج، وأعلنت الوزارة بان النتيجة أصبحت متاحة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها والذي سوف نعلنه لكم خلال المقال وطريقة والحصول على النتيجة بكل سهولة وبدون الذهاب إلى أي مكان.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بأن إعلان النتائج سوف يكون بشكل لا مركزي حيث تقوم كل محافظة بإعلان النتيجة الخاصة بها فور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها من قبل المحافظ، ولن يكون إعلانها دفعة واحدة، وكانت هناك بعض المحافظات قد قامت بالفعل بالإعلان عن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها وهي محافظات الجيزة وأسوان ودمياط وشمال سيناء، ومن المقرر أن تقوم باقي المحافظات بالإعلان عن نتائجها خلال الساعات المقبلة، وذلك فور الانتهاء ن تصحيح الاختبارات بها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

طريقة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي

وبعد أن قامت بعض المحافظات بالإعلان عن النتائج الخاصة بطلابها أصبح في إمكانهم الاستعلام عنها بكل سهولة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية التعليمية في محافظتهم أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والذي يتيح النتيجة من أجل التسهيل على الطلاب الحصول عليها بدون أي صعوبات، ولكي تستطيع الحصول على النتيجة يجب إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع النتيجة.

اختيار المرحلة الدراسية.

إدخال الصف الدراسي.

إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

الضغط على “عرض النتيجة”.

وبعد ذلك سوف تظهر نتيجة الطالب في جميع المقررات على الفور، كما يمكن أيضا الحصول عليها من خلال الذهاب إلى المدرسة الخاصة بالطالب أو الإدارة التعليمية، وذلك من أجل إتاحة النتيجة لمن لا يتوفر لديهم خدمة الإنترنت ويستطيع جميع الطلاب معرفة نتيجتهم.

إعلان نتائج محافظة كفر الشيخ

وتم صباح اليوم الإعلان عن نتائج الطلاب في محافظة كفر الشيخ وذلك بعد أن ترقبها الطلاب طويلا على مدار الأيام الماضية، وقام السيد اللواء جمال نور الدين باعتماد النتيجة بشكل رسمي والتي جاءت بنسبة نجاح 78.83% ليتم بعد ذلك إتاحة النتيجة على الفور من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومديرية التعليم في كفر الشيخ.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

أعلن الدكتور هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بأن نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي سوف يتم الإعلان عنها في نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بسبب عدم الانتهاء من تصحيح الامتحانات حتى اللحظة، وسيتم بعدها مراجعة الدرجات قبل أن يتم اعتمادها من قبل المحافظ.

ويأتي ذلك التوضيح بعد أن تساءل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد صدور النتائج وذلك بعد انتهاء الامتحانات وأصبح الطلاب يترقبون بكل شغف الإعلان عن النتيجة من أجل الاطمئنان على نتائجهم قبل الالتحاق بالمدارس الثانوية المختلفة سواء العامة أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو الفندقية، حيث سيتم فتح باب التقديم في تلك المدارس عقب إعلان النتائج.



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