سجل الآن.. رابط التقديم في الصف الاول الابتدائي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم parentreg.emis.gov.eg اونلاين

رابط التقديم في الصف الاول الابتدائي 2022، يتزايد البحث عن رابط التقديم في الصف الاول الابتدائي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم من قبل أولياء الأمور الذين يستعدون لإلحاق ابنائهم وبناتهم في المدارس لبدء مشوارهم التعليمي، حيث يبدأ التقديم في الصف الاول الابتدائي 2022 بداية من اليوم ويستمر لمدة شهر كامل على مستوى الجمهورية، وسط تأكيدات وزارية بأنه لن يتم قبول اي طلب ورقي لتقديم الصف الأول الابتدائي 2022، وخلال السطور القادمة سنضع بين أيديكم رابط بوابة مركز المعلومات للتقديم في الأول الابتدائي، فتابعونا.

رابط التقديم في الصف الأول الابتدائي 2022

قد تم تفعيل رابط التقديم في الصف الاول الابتدائي 2022 من قبل الوزارة، ومن خلال الدخول إليه يمكنك تسجيل بيانات أبنائك بشكل الكتروني حتى يتم الحاقهم بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية لغات والخاصة والقومية، على أن يستمر فتح باب التقديم حتى نهاية الشهر الجاري من خلال الموقع المخصص لذلك،والآن سنشرح لكم خطوات التقديم في الصف الأول الابتدائي 2022 بسهولة، فقط طبق ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

اضغط على كلمة “انشاء حساب جديد”، في حالة كنت لا تمتلك حساب على تلك المنصة.

قم بادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وهي:”الرقم القومي وكلمة السر”.

اضغط على كلمة “تسجيل دخول”.

ستفتح لك صفحة، قم بالدخول على خدمات ولي الأمر.

اضغط على التقديم في الصف الأول الابتدائي.

قم بادخال البيانات المطلوبة والخاصة بالطالب.

ارفق المستندات المطلوبة، ثم اضغط تسجيل.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الإبتدائي 2022

و الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الإبتدائي 2022 تتمثل فيما يلي:

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

شهادة ميلاد مميكنة حديثة للطالب.

6 صور شخصية للطالب.

دمغات التأمين الصحي.

ايصال مرافق.

تقديم طابع مهن تعليمية وتنمية موارد وتمويل مشروعات.

صورة من التقديم على الإنترنت تحمل ثلاث رغبات لثلاث مدارس.

شروط التقديم في الصف الأول الابتدائي 2022

لا يقل سن الطالب عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات.

يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها.

وشددت وزارة التربية والتعليم أنه عقب الاعلان عن نتيجة القبول في الصف الأول الابتدائي، على ولي الأمرالتوجه إلى المدرسة فورا لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب.