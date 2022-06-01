استقالة كبير موظفى البيت الأبيض.. واشنطن توضح الحقيقة

جدة - نرمين السيد - وكانت شبة "nbc" الأمريكية قد نقلت عن مصادر لها، قولهم إن ينوى التنحى كلاين ينوى ترك منصبه كرئيس موظفى البيت الأبيض، بعد انتخابات التجديد النصفى لـ "الكونجرس" الأمريكى المقرر إجراؤها فى نوفمبر.

وردت كارين جان بيير، على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان هذا النبأ صحيحًا، بقولها: "لا".

وكشفت "nbc"، إنه من المحتمل إجراء تغييرات فى هيكل موظفى البيت الأبيض، على خلفية تراجع شعبية الرئيس الأمريكى جو بايدن (على حد قولها).