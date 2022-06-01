العالم اليوم - الماتادور يجرد الجوكر من اللقب ويتأهل لنصف نهائي رولان غاروس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يونيو 2022 02:15 صباحاً - جرّد الاسباني رافايل نادال، حامل اللقب 13 مرة، غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميًا، من لقبه في رولان غاروس، بعد أن حسم المواجهة رقم 59 التي جمعته مع غريمه، ليبلغ الدور نصف النهائي لثانية البطولات الأربع الكبرى للمرة الخامسة عشرة، بفوزه عليه الثلاثاء 6-2، 4-6، 6-2، 7-6 (7/4).

وثأر "رافا" الذي يلقب بالماتادور من خسارته في نصف نهائي نسخة العام الماضي أمام "الجوكر" الصربي الذي ألحق به الهزيمة الثالثة فقط في تاريخ مشاركاته في رولان غاروس، وحقق انتصاره الـ29 على ديوكوفيتش في المواجهات المباشرة بينهما مقابل 30 للصربي.

ويلتقي نادال في دور الأربعة مع الألماني ألكسندر زفيريف، الثالث عالميًا، الفائز على الإسباني الواعد كارلوس ألكاراس.