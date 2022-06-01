نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 من خلال خدمات ولي الأمر schools.emis.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بصورة كبيرة عن موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 وكذلك رابط تقديم رياض الأطفال 2022، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل الإلكتروني اليوم لتسجيل الطلاب المستجدين، ويتم التسجيل بطريقة إلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ومن خلال الرابط الخاص بمركز معلومات وزارة التربية، ومن خلال هذا الرابط يتم النقر على أيقونة خدمات ولي الأمر الموجودة يمين الشاشة، وسوف نشرح في هذا المقال وعبر موقع ثقفني بالتفصيل طريقة التسجيل.

قامت وزارة التربية بفتح لينك لتقديم الطلاب لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ومن المتوقع أن يحدث ضغط كبير على رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي 2022 schools.emis.gov.eg، لذلك أنصح أولياء الأمور بعدم اليأس وتكرار المحاولة أكثر من مرة حتى يفتح الرابط الخاص بالتسجيل، وفيما يلي خلال السطور القليلة القادمة وفي الفقرة القادمة سوف أوضح طريقة تقديم الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال.

موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2022

موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 ورياض الأطفال من أهم المواقع التي يجري عليها بحث مكثف الآن من قبل أولياء الأمور، الراغبين في تسجيل أبنائهم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويتم التسجيل بطريقيتين أما عن طريق الرابط الإلكتروني، أو عن طريق الذهاب إلى المدرسة وسوف يتولى مسؤول الربط الإلكتروني بالمدرسة المهمة بنفسه.

طريقة التسجيل طلاب

كما ذكرنا لكم من قبل يتم التسجيل إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات التالية:-

أولاً الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية parentreg.emis.gov.eg.

النقر على أيقونة “خدمات ولي الأمر”.

إدخال الرقم القومي وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول.

النقر على رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي 2022 http://schools.emis.gov.eg.

اختيار أيقونة تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي.

إدخال جميع البيانات المطلوبة للطالب وولي الأمر وكافة البيانات وإرفاق جميع المستندات والنقر على تسجيل.

إنشاء حساب ولي أمر جديد

حتى يستطيع ولي الأمر الدخول على موقع مركز معلومات وزارة التربية والنقر على خدمات ولي الأمر. يجب في البداية أن يكون لديه حساب مفعل على موقع الوزارة. ولعمل حساب يجب عليه النقر على أيقونة مستخدم جديد إنشاء حساب. ويقوم بعد ذلك بتعبئة جميع البيانات المطلوبة بكل دقة والنقر على أيقونة تسجيل. وفي هذه الحالة يستطيع الدخول برقم البطاقة وكلمة المرور والاستفادة من خدمات ولي الأمر. والتي من أهمها بالتأكيد تسجيل رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي.