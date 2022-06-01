نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات 2022 “ظهرت الأن” خلال بوابة النتائج الالكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات 2022، تزامنًا مع انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية في كافة المحافظات المصرية في نهاية الأسبوع الماضي قد بدأ البحث يزداد بشكل كبير من قبل أعداد كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات 2022، وذلك ليتعرف كافة الطلاب على النتيجة الخاصة بهم، والجدير بالذكر أن هناك بعض التصريحات الرسمية التي قد صدرت من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ان النتيجة الخاصة بالطلاب من المقرر ان تصدر الكترونيا، على أن يكون ذلك من خلال موقع البوابة الالكترونية التعليمية لكل محافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات 2022

من المقرر ان تصدر نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات 2022 لكافة المحافظات المصرية خلال الأيام القادمة، حيث ان هناك بعض المصادر المسؤولة التي قد اعلنت ان النتيجة الخاصة بالطلاب من المقرر ان تصدر مع بداية شهر يونيو 2022 القادم، وذلك ليتعرف كل طالب على النتيجة الخاصة به دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، حيث أن كافة نتائج من المقرر ان تصدر للطلاب الكترونيا، لتصدر النتيجة في المدرسة بعد ظهورها الكترونيا بعدة أيام، وذلك لجميع الطلاب في جميع المحافظات المصرية، على أن تكون النتيجة متاحة للطلاب من خلال الرقم القومي ورقم الجلوس، وهو الرقم الذي قام الطلاب بتأدية الامتحانات من خلاله، فعِند إدخال كافة البيانات المطلوبة داخل الموقع ستصدر النتيجة فورًا في جميع المواد العلمية بالاضافة إلى المجموع الكلي الخاص بالطالب.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات 2022

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات 2022 يجب اتباع التالي: