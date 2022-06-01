نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظـهرت “الشهادة الاعدادية” نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 لجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتزامن مع زيادة عمليات البحث عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022، قامت وزارة التربية والتعليم خلال الساعات القليلة الماضية بالإعلان عن توفير منصة بوابة التعليم الأساسي لرفع نتيجة الشهادة الاعدادية بشكل إلكتروني، و التي تسمح من خلالها للطلاب وأولياء الأمور الحصول على درجات الطلاب فور اعتماد النتيجة رسمياً من قبل المحافظين في القريب العاجل، وفي هذا الإطار نوضح لكم المزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا الموضوع.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022

حتى هذا اللحظة لم تقم وزارة التربية والتعليم بالكشف عن الموعد النهائي لظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022، ولكن وفقا لما أشارت إليه العديد من المصادر المقربة من الوزارة انه من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في أي لحظة خلال الساعات القليلة القادمة، وخاصة أنه أتمت العديد من اللجان كافة عمليات التصحيح والمراجعة والرصد، وتم ارسال كشوفات الناجحين لاعتمادها من قبل المحافظ، بالإضافة إلى أنه تم اعتماد النتائج بالفعل في بعض المحافظات، وعلى رأسهم محافظة الجيزةوالقاهرة واسوان، و التي صرح المحافظ بها أنه تعدت نسبة النجاح الـ 85%، وهي نسبة مبشرة إلى حد كبير، وسوف يتم الاعلان عن أوائل الطلاب في المحافظة خلتل ساعات قليلة.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022

انتهى الطلاب من تأدية امتحانات الشهادة الاعدادية منذ عدة أيام، ومنذ تلك اللحظة وينتظر الطلاب وأولياء امورهم في حالة من الترقب والقلق لحظة الكشف عن ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022، ولا شك انه تمثل تلك المرحلة أحدأهم المراحل في مسيرة الطلاب التعليمية والتي يتحدد على أساسها مستقبلهم، ولكي يتمكن الطلاب وأولياء أمورهم الحصول على درجات الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإعدادية يمكنهم اتباع الخطوات التالية:

اولاً يتم الدخول مباشرة إلى رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي .

. ثم اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني.

ادخال بيانات الطالب كاملة من الاسم ورقم الجلوس.

النقر على زر عرض النتيجة، لتظهر التفاصيل خلال دقائق.

كافة طلاب الشهادة الاعدادية ينتظرون في الوقت الحالي ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2022 الخاصة بهم، هذا وقد اوشكت النتائج على الظهور حيث قد اكدت مصادر مسؤلة من وزارة التربية والتعليم على انة قد اقتربت اعمال الكنترول من الانتهاء، ومن المقرر ان يتم اعتماد النتائج فور انتهاء هذة الاعمال ليتم طرحها مباشرةً على بوابة النتائج الالكترونية.

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي الجاري 2022، حيث قد اشارت مصادر من الوزارة الى ان اعمال الكنترول مستمرة الآن وبنسبة كبيرة سوف يتم الانتهاء منها في غضون الايام القليلة القادمة، وفور الانتهاء من ذلك سيتم طرح النتائج على البوابة الالكترونية للنتائج التابعة للوزارة.