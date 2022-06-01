نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأن “النتائج الاعدادية” نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي برقم الجلوس 2022 الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت أخيراً نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي برقم الجلوس 2022، وفقا لما أعلنته مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات مصر، لذلك يبحث الطلاب عن اللينكالرسمي المخصص لإعلان النتائج والذي يوفر ويتيح امكانية الاطلاع على درجات الطلاب بشكل مباشر دون التشتت بين الكثير من المواقع والصفحات الوهمية، و يدور ذلك في ظل أجواء كبيرة من الفرحو السعادة التي تغلف الكثير من البيوت المصرية التي تستقبل أخبار نجاح أولادها الآن، وفي التقرير التالي نشارككم اهتماماتكم بتقديم أهم المعلومات الخاصة بهذا الموضوع، مع توضيح الخطوات الآمنة والفعالة للحصول على النتيجة.

نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي برقم الجلوس 2022

اعتمدت المديريات التعليمية في كافة المحافظات المصرية خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي برقم الجلوس 2022، وذلك عقب انتهاء أعمال تصحيح اوراق الاختبارات التي تمت مباشرة بعد انتهاء الطلاب من تأدية امتحاناتهم، ومن ثم بدأت أعمال رصد الدرجات تحت رقابة مشددة تضمن النزاهة و الشفافية لضمان حصول كل طالب من الطلاب على حقه بالكامل في الدرجات، وجدير بالذكر انه تم عقد امتحانات الصف الاول والثاني الاعدادي الترم الثاني في لجان امتحان بالمدارس مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وقد انتهت فترة الامتحانات دون رصد أي معوقات.

رابط وخطوات الحصول على نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي برقم الجلوس 2022

ذكرنا من قبل انه تم تفعيل رابط بوابة التعليم الأساسي التابع لموقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، حتى يتثنى للطلاب وأولياء امورهم الحصول على نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي برقم الجلوس 2022، أما عن الخطوات اللازمة للاستعلام فتتمثل في التالي:

أولا يقوم المستعلم بالضغط على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الرسمي .

. ثم يقومباختيار نتائج صفوف النقل من القائمة الأساسية.

بعد ذلك يجب إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس، ملء خانات الرقم القومي الخاص بالطالب.

تحديد الصف الدراسي التابع له الطالب.

واخيراً الضغط على استعلم الآن، وسوف تظهر لك النتيجة ومفردات النتيجة في غضون دقائق.

في الآونة الزمنية الاخيرة اعتمدت وزارة التربية و التعليم المصرية لنتيجة الصف الاول والصف الثاني الاعدادي الفصل الدراسي الثاني 2022 بشكل رسمي، كماذ قامت ايضاً بطرح النتائج لكافة المحافظات خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي، و يمكن التوجة الآن الى بوابة النتائج للحصول على النتيجة من خلال الخطوات المذكورة في السطور السابقة.