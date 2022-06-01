“ظهرت” now link نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الوزاري والخارجي والتمهيدي 2022 العراق بالرقم الامتحاني

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عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الوزاري والخارجي والتمهيدي هو ما يبحث عنه الطلاب في جميع محافظات العراق في الساعات القليلة المبلة حيث أتاحت وزارة التربية العراقية طريقة إلكترونية سهلة تمكن للطلبة والطالبات كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الوزاري والخارجي والتمهيدي 2022 العراق بالرقم الامتحاني، في السطور المقبلة نوضح المزيد من التفاصيل، فقط تابعونا.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الوزاري والخارجي والتمهيدي 2022 العراق

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن بدء استعدادها للغعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الوزاري والخارجي والتمهيدي 2022 العراق في كافة المحافظات من كل من بغداد، البصرة، ذي قار، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط، أربيل، دهوك.

حيث أوضحت وزارة التربية العراقية أن إمكانية استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الوزاري والخارجي والتمهيدي 2022 العراق من المقرر أن يتم الاستعلام عنها بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية ومن خلال المواقع التابعة لوزارة التربية العراقية وهي نتائجنا وناجح التعليمي.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الوزاري والخارجي والتمهيدي 2022

يتم الاستخراج عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالدور الأول الوزاري والخارجي والتمهيدي من خلال اتباع الآلية التالية:

التوجه لزيارة رابط موقع ناجح أو نتائجنا التابعة لموقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم تحديد المحافظة التي يتبعها الطالب في العراق.

يتم بعدها النقر على تنزيل ليتم تحميل كشوفات الطلاب بالمحافظة العراقية المحددة بصيغة pdf

يبحث الطالب عن اسمه بين الكشوفات لتظهر له بيان درجاته بنتيجة الصف السادس الابتدائي الجولة الأولى.

استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 العراق

من خلال موقع وزارة التربية العراقية الرسمي يستطيع الطالب والطالبة المقيدين في الصف السادس الابتدائي بالدور الاول سواء الوزاري او التمهيدي أو الخارجي يتم استخراج النتائج من خلال اتباع التالي:

النقر على رابط موقع وزارة التربية العراقي.

ثم يتم الضغط على رمز تقديرات الطالب.

يتم بعدها تسجيل الاسم الرباعي للطالب.

ثم ستجيل رقم المقعد الخاص بالطالب.

وفي نهاية الخطوات يتم النقر على الاستعلام لتظهر النتيجة بملف صيغته pdf.

ما زالت نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات العراق هي النتائج المعنية بالبحث المضني في العراق بجميع محافظاتها، ويتم استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي العراقي بالدور الأول 2022 جميع محافظات العراق بالاسم والرقم الامتحاني للطالب من خلال استعراض كشوفات نتائج الطلاب بكل محافظة على حدة بكشوفات مرتبة وفق المدارس والمديريات التعليمية، حيث يتم الاستعلام عبر نتائجنا وناجح وموقع وزارة التربية العراقية.

انتهت محافظات الكرخ الاولى والكرخ الثالث والرصافة الاولى من الانتهاء من تحميل النتائج الخاصة بالطلاب نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول العراق على موقع وزارة التربية العراقية ليتم إظهار النتيجة ببيان درجات المقررات ومعدل الطالب النجاحي بالرقم الامتحاني له، ويتم رفع النتائج لباقي المحافظات فور الانتهاء من نتائج السادس الابتدائي العراق بالجولة الأولى خلال ساعات قادمة، تابعونا حيث نعرض لكم التفاصيل والتطورات لحظة بلحظة.

حتى الآن لم تظهر من المحافظات العراقية نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول العراق سوى كل من محافظة الكرخ 1 ومحافظة الكرخ الثالثة ومحافظة الرصافة 1، وقد تم تحميل النتائج من خلال ملفات pdf بكشوفات على موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية، فقد ظهرت نتيجة الرصافة الاولى لكل من الاعظمية والامية والاهلي، الحسينية والراشدية، والشعب والمسرع واليافعين، وخارجي، وشارع فلسطين والمركز، حيث يمكن الضغط على المنطقة التابع لها الطالب ليتم اختيار منها ملف المدرسة التابع لها الطالب