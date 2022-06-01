لينك تقديم رياض الاطفال 2022 والشروط المطلوبة للتقديم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

لينك تقديم رياض الاطفال 2022، مع بداية شهر يونيو 2022 قد زاد البحث بشكل كبير من قبل أعداد كبيرة من أولياء الأمور في مختلف المحافظات المصرية عن لينك تقديم رياض الاطفال 2022، حيث قد تم الاعلان رسميا من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أن تقديم رياض الاطفال من المقرر أن يكون الكترونيا لكافة الطلاب في المدارس الحكومية والرسمية، ويكون ذلك من خلال الموقع الرسمي الذي قد تم الإعلان عنه منذ قليل لبدء كافة أولياء الأمور في التقديم للطلاب في رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.

تقديم رياض الاطفال 2022

لقد تم الإعلان منذ قليل عن لينك تقديم رياض الاطفال 2022، وذلك ليبدأ كافة اولياء الامور في التقديم لأبنائهم، وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة والتي قد جاءت كالاتي:

يجب أن يكون سن الطفل في أول أكتوبر 2021 أكبر من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات.

يجب أن يتم التقديم في مكان إقامة ولي أمر التلميذ المدون ببطاقة الرقم القومي للوالد.

يجب ان يتم تسليم إيصال كهرباء أو غاز أو مياه مع أوراق التقديم، أو تقديم بيان يفيد بوجود أخوة للتلميذ بالمدرسة.

لينك تقديم رياض الاطفال 2022

يمكن الان لكافة أولياء الأمور التعرف على خطوات الدخول إلى لينك تقديم رياض الاطفال 2022، وذلك عن طريق إجراء الخطوات التالية: