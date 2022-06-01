نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك تقديم رياض الاطفال 2022 والشروط المطلوبة للتقديم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي
لينك تقديم رياض الاطفال 2022، مع بداية شهر يونيو 2022 قد زاد البحث بشكل كبير من قبل أعداد كبيرة من أولياء الأمور في مختلف المحافظات المصرية عن لينك تقديم رياض الاطفال 2022، حيث قد تم الاعلان رسميا من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أن تقديم رياض الاطفال من المقرر أن يكون الكترونيا لكافة الطلاب في المدارس الحكومية والرسمية، ويكون ذلك من خلال الموقع الرسمي الذي قد تم الإعلان عنه منذ قليل لبدء كافة أولياء الأمور في التقديم للطلاب في رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.
تقديم رياض الاطفال 2022
لقد تم الإعلان منذ قليل عن لينك تقديم رياض الاطفال 2022، وذلك ليبدأ كافة اولياء الامور في التقديم لأبنائهم، وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة والتي قد جاءت كالاتي:
- يجب أن يكون سن الطفل في أول أكتوبر 2021 أكبر من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات.
- يجب أن يتم التقديم في مكان إقامة ولي أمر التلميذ المدون ببطاقة الرقم القومي للوالد.
- يجب ان يتم تسليم إيصال كهرباء أو غاز أو مياه مع أوراق التقديم، أو تقديم بيان يفيد بوجود أخوة للتلميذ بالمدرسة.
لينك تقديم رياض الاطفال 2022
يمكن الان لكافة أولياء الأمور التعرف على خطوات الدخول إلى لينك تقديم رياض الاطفال 2022، وذلك عن طريق إجراء الخطوات التالية:
- في أول خطوة قم بالضغط على لينك تقديم رياض الاطفال 2022 الخاص بـ موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.
- بعد الدخول إلى الموقع ستظهر أمامك بعض الخدمات، قم بالضغط على “تقديم رياض الاطفال”
- قم بإدخال البيانات المطلوبة من ولي الأمر بشكل صحيح.
- بعد ذلك سيطلب منك الموقع اضافة الرغبات الخاصة بك، اي اضافة المدارس المتاحة في المحل السكني الخاص بك حسب الرغبات التي ترغب بها.
- بعد الانتهاء اضغط على تسجيل، وفور مراجعة البيانات ستصدر النتيجة الخاصة بطلب التقديم على الموقع او من خلال مراسلة ولي الأمر عبر رقم الهاتف الخاص به والمُسجل ضمن بيانات التقديم.
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