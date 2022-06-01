نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستخرج الأن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 العراق مُتاحة الأن على موقع الوزارة الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر البحث عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 كافة محركات البحث منذ الساعات القليلة الماضية، إذ يريد الطلاب وأولياء الأمور في مختلف أنحاء العراق معرفة موعد ظهور النتيحة بشكل رسمي، وكذلك كيفية التحقق من درجات المرحلة الأولى من الصف السادس الابتدائي الجولة الأولى، والتي أعلنت وزارة التعليم العراقية عن امكانية استرجاعها عبر الموقع الرسمي للوزارة، ويمكن لجميعالطلاب الحصول عليها الكترونيا عبر شبكة الإنترنت، وفي اطار خدماتنا اليومية نعرض لكم كل ما تريدون معرفته بخصوص هذا الموضوع ، حيث أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن ظهور نتائج المرحلة الابتدائية السادسة خلال أيام قليلة من الآن.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 العراق

فيما يتعلق بـ نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 العراق، أوضحت وزارة التعليم العراقية في وقت سابق وكما ذكرنا في مقدمة هذا التقرير أنه تم تفعيل رابط الكتروني مخصص لإعلان النتائج يمكن من خلاله لجميع الطلاب وأولياء الأمور التحقق من الدرجات، وكان ذلك بسبب تصاعد الوباء العالمي وسعي الحكومة العراقية لتوفير طرق آمنة لحماية أبنائها ، ومن الجدير بالذكر أنه تم تحديث الموقع في الفترة القليلة الماضية لاستقبال نتائج الطلاب،

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 العراق

تدور الأحداث الآن حول موعد الإعلان رسمياً عن ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 العراق، في مختلف المحافظات والولايات العراقية، إذ أوضحت المصادر أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب، وجاري الآن الاستعداد لاعتماد النتائج حتى يتم رفعها بشكل مباشر عبر الموقع، وبالتالي فإنه من المتوقع ظهور النتيجة خلال الاسبوع الجاري، وقد أوضحت الوزارة العراقية الخطوات اللازمة للكشف عن الدرجات، والتي تشمل ما يلي:

مُتاح الآن لجميع طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي من جميع محافظات العراق الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور الاول 2022 برقم الجلوس، حيث قد اعتمدت الوزارة النتائج مؤخراً بشكل رسمي فور انتهاء اعمال الكنترول، والآن تُتيح الوزارة كافة هذة النتائج خلال الموقع الالكتروني لها على الانترنت.

لقد تم الاعلان رسميا من المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العراقية ان نتائج كافة الطلاب متاحة الآن على المنصة الالكترونية المُعلن عنها للحصول على النتيجة، وذلك من خلال موقع نتائجنا او من خلال منصة وزارة التربية والتعليم العراقية، ويأتي الاستعلام عن النتائج من خلال الرقم الامتحاني ورقم الهوية الوطنية الخاص بكل طالب فقط.

شهدت الساعات القليلة السابقة اعتماد وزارة التربية والتعليم العراقية لنتائج طلاب الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 في جميع محافظات العراق، وقد ذكرت الوزارة في بيان رسمي لها ان النتائج تم طرحها الكترونياً خلال موقع الوزارة الرسمي، ويمكن الآن الاطلاع عليها من خلال الموقع عبر شبكة الانترنت عن طريق رقم جلوس كل طالب.