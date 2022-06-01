ملكة إسبانيا تصل موريتانيا فى زيارة لمدة ثلاثة أيام

جدة - نرمين السيد - وذكرت الحكومة الموريتانية، فى بيان اليوم، أن السيدة الأولى الموريتانية الدكتورة مريم فاضل الداه كانت على رأس مستقبلى الملكة الإسبانية، بمطار نواكشوط الدولى "أم التونسى" بحضور الأمينة العامة لوزارة الخارجية العالية منت يحى منكوس، والسفير الموريتانى المعتمد فى مدريد، كان بوبكر، وسفيرة إسبانيا فى موريتانيا ماريا الفاريز دولا روزا. وأجرت السيدة الأولى بقاعة كبار الضيوف بالجناح الرئاسى فى مطار نواكشوط الدولى مباحثات مع الملكة الإسبانية، بحضور أعضاء الوفدين.

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