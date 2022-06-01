نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قروض المتقاعدين من بنك الراجحي ومميزات الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قروض المتقاعدين من بنك الراجحي من القروض التي يقدمها بنك الراجحي لعملائه من كافة الفئات، ويقدمها لكثير من المهن بالمملكة العربية السعودية وهو من القروض التي يسرت على المتقاعد أن يحصل على قرض فترة سداده طويله وسهله حيث لا يواجه مشكله عند التقديم على قرض، ويعد بنك الراجحي من اهم واكبر البنوك في المملكة حيث يقدم كثير من أنواع القروض المختلفة، ولديه الكثير من الفروع بأنحاء المملكة العربية السعودية، وقد حصل بنك الراجحي على العديد من الجوائز الهامة، ويجب على المتقدم لاتخاذ قرض المتقاعدين أن يكون قد تم الستين عام لأنه حينما يبلغ هذا السن يكون قد وصل لسن التقاعد إلا في بعض الظروف الطارئة قد يحدث التقاعد قبل بلوغ هذا السن ومنها الإعاقة أو الإصابة الصحية.

شروط قروض المتقاعدين من بنك الراجحي

قد ساهمت قروض المتقاعدين في حل كثير من مشاكل أصحاب المعاشات، فعمل بنك الراجحي على تقديم حلول تمويلية بسداد مريح مع تحويل المرتب أو بدونه فهو يخدم جميع فئات المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وتتوفر قروض المتقاعدين من بنك الراجحي وتقوم على عدة شروط منها:

أن لا يتعدى عمر المتقاعد عن 70 عام عند سداد أخر دفعه للبنك. يقوم بسداد قسط شهرى 900 ريال سعودي. يحب ألا يتعدى مدة التمويل عن 60 شهر. قيمة الرسوم الإدارية 500 ريال سعودي. تكلفة تمويل 12% . ألا يقل الراتب عن 1900 ريال سعودي. يشترط ان يتمتع المتقاعد بأهلية كاملة.

مميزات قروض المتقاعدين من بنك الراجحي

هناك مميزات لقروض المتقاعدين من بنك الراجحي ويوجد هناك بعض المكاتب التي تسدد قروض المتقاعدين بتكاليف اقتصادية مثل مكتب الرياض وهو متخصص بسداد الالتزامات والمديونات المالية والبنكية لدى مصرف الراجحي ومؤسسة سداد القروض التي تقوم بتسديد القروض في مختلف البنوك الخاصة بالمملكة العربية السعودية ومن اهم المميزات لقروض المتقاعدين من بنك الراجحي .

لا توجد رسوم للتكافل. وجود ربح سنوي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بالإضافة إلى ان البنك يتيح صرف المبالغ النقدية بمبلغ يبدأ من 8000 ريال سعودي حتي مبلغ 2 مليون ريال، ويقوم الراجحي بالموافقة الفورية لصرف المبلغ الذي يختاره العميل بعد تقديم طلب التمويل، واستيفاء الشروط وتقديم الاوراق اللازمة لذلك.