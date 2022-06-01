نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم رياض الأطفال 2022 مركز معلومات وزارة التربية عبر رابط schools.emis.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بشكل كبير عن رابط تقديم رياض الأطفال 2022 عبر محرك البحث جوجل ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، وذلك مع فتح باب التسجيل الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، فقد وفرت وزارة التربية والتعليم المصرية رابط خاص بتسجيل طلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويجب على أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم عبر موقع وزارة التربية أن يكون لديهم حساب مفعل على موقع الوزارة، حتى يستطيعوا الدخول وتسجيل أبنائهم في الموقع، وسوف نشرح لكم بالتفصيل طريقة إنشاء حساب جديد وطريقة إضافة طالب جديد سواء مرحلة رياض الأطفال أو الأول الابتدائي 2022\2023.

تترقب آلاف الأسر المصرية موعد فتح لينك تقديم رياض الأطفال 2022 المدارس الحكومية وغيرها. حتى يستطيعوا تسجيل أبنائهم في العام الدراسي الجديد 2022\2023. وذلك للطلاب المستوفين لكافة الشروط المطلوبة. وجدير بالذكر أن الرابط الخاص بالتسجيل سوف يشهد ضغط كبير خلال الساعات القادمة. لذلك حاول أكثر من مرة حتى يتم فتح الموقع معك وحتى تستطيع تسجيل أبنائك. لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز رابط موقع تقديم رياض الأطفال 2022، وكذلك طريقة إنشاء حساب جديد لولي الأمر وطريقة تسجيل الأبناء في رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي.

رابط تقديم رياض الأطفال 2022

كما ذكرنا لكم في صدر هذا المقال أن تسجيل الأبناء يكون بطريقة إلكترونية عبر اتباع بعض الخطوات التي سوف نقدمها لكم خلال السطور التالية:-

الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية parentreg.emis.gov.eg.

النقر على أيقونة “خدمات ولي الأمر” وهي موجودة أعلى الجانب اليمين من الصفحة الرئيسية.

بعد نجاح الدخول قم بإدخال الرقم القومي لولي الأمر وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول هذا بالنسبة لمن لديه حساب مفعل لولي الأمر على موقع الوزارة.

أما من ليس لديه حساب بالفعل على موقع الوزارة ففي هذه الحالة يتم النقر على أيقونة مستخدم جديد إنشاء حساب.

بعد النقر على أيقونة إنشاء حساب سوف تفتح أمامك صفحة يجب تعبئة كافة البيانات المطلوبة بها من الاسم بالكامل ورقم الهاتف وغير ذلك ثم النقر على تسجيل الدخول.

قم بالنقر على رابط schools.emis.gov.eg.

بعد نجاح الدخول قم بتعبئة جميع البيانات الخاصة بالطالب وولي الأمر وقم برفع جميع المستندات المطلوبة والنقر على “تسجيل”.

وزارة التربية

أتاحت وزارة التربية إمكانية تسجيل الطلاب الجدد إلكترونياً من خلال رابط خدمات ولي الأمر. ومن المتوقع أن يتم دخول مكثف على الموقع لذلك قد يحدث خلل بالموقع. وفي هذه الحالة قم بالدخول في أوقات متفرقة حتى يفتح الموقع معك. وإذا لم تستطع التسجيل بطريقة إلكترونية قم بالذهاب إلى المدرسة التي ترغب فيها. ومسؤول الربط الإلكتروني بالمدرسة سيتولى تسجيل الطالب بنفسه.