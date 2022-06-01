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عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي العراق 2022 ورابط وخطوات الإستعلام، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتائج الامتحانات الخاصة بالصف السادس الابتدائي، في المحافظات العراقية علي موقع نتائجنا وبجانبها أيضا صرحت الوزارة بفتح باب الاعتراض علي النتائج لمدة عشر أيام ، كما ينتظر الطلاب وأولياء الأمور ظهور النتيجة عبر موقع نتائجنا المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية في هذا المقال يتم كل ما يلزم معرفته للحصول علي نتائج النجاح في الامتحانات الخاصة بالسادس الابتدائي تمهيدي بالعراق.

نتائج السادس الابتدائي العراق 2022

قامت مديريات التربية والتعليم العراقية في جميع محافظات دولة العراق لعرض وتنزيل نتائج الامتحانات الخاصة بالصف السادس الابتدائي التمهيدي، عبر موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/tt22p/ للحصول علي النتيجة بعد تخطي المذاكرة والامتحانات والتوتر للطلاب وأولياء الأمور حتي يتم الاطمئنان والفرح بالنجاح، حيث تصاب الأسر وأولياء الأمور بحالة من القلق والتوتر أثناء فترة اختبار الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق

فتح موقع البحث جوجل والدخول علي موقع نتائجنا بكتابة الرابط الخاص بالموقع (results.mlazemna.com).

بكتابة الرابط الخاص بالموقع يتم اختيار نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي.

التمهيدي. ظهور أسماء المحافظات التي تم فيها ظهور النتائج.

النقر بالموس أو زر انتر علي اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

يتم ظهور كشوفات النتيجة كلها للمحافظة.

نقوم بتحميل كشف النتيجة pdf.

يتم بعدها فتح الملف للتعرف علي النتيجة بالكامل والدرجات الخاصة بالطالب.

يمكن طباعة النتيجة لطالب واخذ ورقة بالنتيجة أي شهادة.

أعلان نتائج السادس الابتدائي في المحافظات العراقية

حيث كشفت وزارة التعليم العراقية الانتهاء بشكل كامل من أعلان نتائج الطلاب لكافة المراحل الطلاب أبناء المحافظات التالية:

بغداد.

الرصافة الأولي ظهرت منذ قليل.

الرصافة الثانية.

الرصافة الثالثة.

الكرخ الأولي ظهرت منذ قليل.

الكرخ الثانية.

الكرخ الثالثة ظهرت الآن.

البصرة.

ذي قار.

ديالى.

كربلاء.

كركوك.

ميسان.

المثنى.

النجف.

نينوى.

القادسية.

الأنبار.

بابل.

صلاح الدين.

السليمانية.

واسط.

اربيل.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2022 العراق

أعلنت وزارة التعليم العراقية منذ قليل نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الجاري الترم الاول، لذا يمكنكم الاستعلام عن النتيجة النهائية عن طريق الدخول على رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022، من محافظة من محافظات الجمهورية العراقية، بداية من بعداد مرورا بالنجف وببابل كربلاء وكركوك.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022

يجب على كل طالب وطالبة يرغب في الحصول على النتيجة إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى رابط رابط موقع وزارة التربية 2022.

اختيار زر خدمات نتائج الطلاب والطالبات.

كتابة رقم الجلوس.

اختيار أيقونة الاستعلام.

تنزل سريعاً الدرجات النهائية بصيغة pdf.

إلي هنا وصلنا معكم لختام نتمنى لكم جميعا التوفيق والسداد في الامتحانات القادم ونذكركم بالمساعدة في التعليقات اسفل شرح طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2022 ورابط وخطوات الاستعلام.