زيلينسكى: روسيا تتفوق على أوكرانيا فى العدة والعتاد

جدة - نرمين السيد - وقال فى كلمة ألقاها فى ساعة متأخرة من الليل "المدافعون عنا يظهرون أقصى درجات الشجاعة ولا يزالون مسيطرين على الوضع فى الجبهة على الرغم من حقيقة أن للجيش الروسى ميزة كبيرة من حيث العتاد والأعداد".

كما أضاف إن قوات بلاده حققت تقدما بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية وتتقدم فى أجزاء من منطقة خاركيف شرقى كييف.

إلى ذلك، أبلغ مسؤولون أوكرانيون عن "قطع جميع الاتصالات" فى منطقة خيرسون الجنوبية التى تسيطر عليها روسيا.

وقالت الخدمة الحكومية الأوكرانية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات فى بيان إنه حدث تدخل غير محدد من قبل روسيا، إذ أُوقف تشغيل المعدات وفصل الكابلات.