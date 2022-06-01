مجلس النواب الأمريكى يناقش حزمة من القوانين المتعلقة بالأسلحة النارية

جدة - نرمين السيد - تعهدت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى، اليوم الثلاثاء، ببذل المزيد من الجهد فى أعقاب عمليات إطلاق النار الجماعية فى بفالو وأوفالدى (تكساس)، وتخطط لمناقشة حزمة من ثمانية قوانين متعلقة بالأسلحة النارية فى وقت لاحق من هذا الأسبوع.





ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه من غير المتوقع أن تمر الحزمة على مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوى، حيث أن هناك حاجة إلى 60 صوتًا للتصويت على معظم التشريعات، لكن مجلس النواب الذى يقوده الديمقراطيون يأمل فى أن يكون له موقفًا مع ذلك.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحزمة ستجمع بين عناصر قانون رفع عمر امتلاك السلاح وقانون منع الاتجار بالأسلحة النارية وقانون الأسلحة النارية التى لا يمكن تعقبها وقانون إيثان: البنادق الآمنة، وقانون آمن الأطفال وقانون كيمبرلى فوغان: التخزين الآمن للأسلحة النارية، وقانون إغلاق ثغرة المخزون من الأسلحة، وأخيرًا قانون الحفاظ على سلامة الأمريكيين.

وتتوقع "واشنطن بوست" أن تؤدى الأحكام الواردة فى الحزمة، من بين أمور أخرى، إلى رفع سن شراء البنادق شبه الآلية من 18 إلى 21 وحظر استيراد أو بيع أو تصنيع أو نقل أو حيازة خزائن الذخيرة عالية السعة واشترط تسجيل مخزون الأسلحة بموجب القانون الوطنى للأسلحة النارية وتعديل تعريف "البنادق ذات التصنيع المحلى" للتدقيق على جميع المبيعات وتشديد العقوبات الجنائية الفيدرالية على الاتجار بالأسلحة وإنشاء متطلبات جديدة لتخزين البنادق فى المنزل مع توفير ائتمانات ضريبية على الأسلحة المخزنة.