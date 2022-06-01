العالم اليوم - أوكرانيا تبلغ عن "قطع جميع الاتصالات" في منطقة خيرسون

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يونيو 2022 12:21 صباحاً - أبلغ مسؤولون أوكرانيون عن "قطع جميع الاتصالات" في منطقة خيرسون الجنوبية التي تسيطر عليها روسيا.

وقالت الخدمة الحكومية الأوكرانية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في بيان إنه حدث تدخل غير محدد من قبل ما سمته بـ"نظام الاحتلال"، إذ أُوقف تشغيل المعدات وفصل الكابلات.

وأضافت "سكان المنطقة متروكون حاليا بدون اتصالات الهاتف المحمول الأوكرانية والوصول إلى الإنترنت، فضلا عن عدم وجود أي وسيلة لإجراء مكالمات هاتفية محلية ودولية باستخدام أجهزة الهاتف الأرضية".

ولم يتسن بعد المزيد من التفاصيل الأخرى.