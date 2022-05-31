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عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول موقع نتائجنا العراق بدأت الامتحانات في يوم ٢١ مايو ٢٠٢٢م حتي تم الانتهاء في يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٢م ومن المعروف انه بدأت عملية التصحيح ورصد الدرجات بعد أداء الامتحانات ويتم المراجعة والاعتماد والإعلان عنها رسميا في جميع محافظات العراق ويمكن الاستعلام عنها بالاسم الرباعي أو رقم المقعد.

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول موقع نتائجنا العراق

ظهرت نتيجة الصف السادس العراق الترم الثاني لعام ٢٠٢٢م حيث أن عدد البحث والاستعلام عن النتيجة كثير من قبل الطلاب والإباء في حالة من القلق والتوتر حتي تعرض النتيجة ليتم الاطمئنان علي نتيجتهم والانتقال إلي مرحلة تعليمية جديدة حيث يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال الذهاب إلي الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية أو من ثم الدخول على الموقع الإلكتروني المتخصص نتائجنا.

رابط نتائج الصف السادس ابتدائي العراق

بعد الانتهاء من عملية تصحيح كراسات الإجابة بحرص ودقة ورصد الدرجات بعناية ومراجعاتها ومراعاة مصلحه الطالب في المقام الاول واعتماد النتيجة الخاصة بالصف السادس الابتدائي بالعراق الترم الاول لعام ٢٠٢٢م يتم رفع النتيجة بصورة رسمية علي الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالعراق حيث يتم الاستعلام علي النتيجة والحصول عليها من خلال هذا الرابط (http://epedu.gov.iq) رابط نتيجة السادس الابتدائي.

خطوات الحصول علي نتيجة السادس ابتدائي العراق

يتوجب أولا الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من ( epedu.gov.iq).



القيام باختيار خدمة نتائج الطلاب.

نقوم باختيار نتائج الترم الاول الصف السادس ابتدائي لعام ٢٠٢٢م.

علينا أدخال اسم الطالب رباعي بجانب رقم مقعدة في الامتحان والتأكد من صحة البيانات.

ثم الضغط علي كلمة استعلام أو ظهور النتيجة.

سوف يتم في النهاية ظهور النتيجة بالتفصيل.

أوائل الشهادة الابتدائية العراقية ٢٠٢٢م

ظهرت الآن نتائج أوائل الشهادة الابتدائية في دولة العراق ٢٠٢٢م الدور الاول حيث اعتمد وزير التربية العراقي النتيجة بصفة عامة بنسبة نجاح عالية تصل إلي ٩٣℅ مقارنة بالسنوات الدراسية السابقة:

عبد الرحمن حسام الدين محمود.

مها شكري عبد الرازق الجميعي.

محمد محمود عبد الله عبد الحفيظ.

إسراء نبيل فاضل كاشف موسى.

حلا إيهاب محمد ضياء الدين.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول موقع نتائجنا العراق.