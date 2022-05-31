طلب مساعدة اجتماعية mocd.gov.ae والتي يسعى إلى الحصول عليها جميع مواطني الإمارات من الفقراء، حيث يسعى أصحاب الدخل المنخفض من فقراء الوطن إلى متابعة أخبار وزارة تنمية المجتمع والمساعدات التي يتم تقديمها إلى المواطنين وكيفية الحصول على مساعدة مالية شهرية منها، وتقوم الوزارة باستقبال طلبات المواطنين على الرابط الإلكتروني الرسمي للقبول والتسجيل وتقوم بدراسة الطلبات بشكل جيد قبل القبول بتقديم المساعدات.

طلب مساعدة اجتماعية mocd.gov.ae تسجيل الضمان الاجتماعي بالإمارات عبر رابط وزارة تنمية المجتمع

قامت السيدة الوزيرة حصة بنت عيسى بوحميد أن الدولة الإماراتية لها العديد من المساعدات والمساهمات المجتمعية والتي تعتبر الأكبر في دول العالم، حيث تشمل المساعدات 21 فئة من المجتمع بمساعدة حوالي 16 ألف اسرة من الاسر الإماراتية من أصحاب الدخل المنخفض أو الفقراء الذين لا دخل لهم، كما يتم قبول المعاقين والايتام والشيوخ وغيرهم من الفئات التي تقوم الوزارة بشمولهم في الدعم، ويتم تقديم الدعم بمشتملات البيت كاملة لأسرة مكونة من سبعة افراد، كما أعلنت الوزيرة تقديم العم لليتيمات حتى تنتهي الحاجة المالية لها.

شروط التقديم على المساعدة الاجتماعية

تعلن وزارة تنمية المجتمع وكذلك المؤسسات الإنسانية بالإمارات عن الشروط العامة للدعم، حيث تقوم بالإشراف على كافة سبل توزيع المساعدات لضمان وصول المال إلى المحتاجين فقط، وتكون الشروط العامة:

الجنسية الإماراتية لتكون مستفيدة من دعم وزارة تنمية المجتمع، بينما تقوم جمعيات خيرية إنسانية أخرى بمساعدة جميع الجنسيات.

أن يكون صاحب الطلب هو من يتقدم بالطلب ولا ينوب عنه أحد.

يتم قبول الطلبات والمساعدات ضمن الفئات ال 21 التي أعلنت عنها الوزارة.

يجب إثبات شخصية صاحب الطلب بتسجيل كافة بياناته كاملة.

يكون المتقدم بالطب من صاحب الحاجات أو الفقر الذي فيه عوز، ويتم تقديم الوثائق التي تؤكد الاحتياج المالي أو العلاجي أو غيره.

تقوم الوزارة بدراسة الطلبات وتحديد الموعد المناسب للبحث الميداني للحالة للقبول أو الرفض.

خطوات تسجيل طلب مساعدة اجتماعية من وزارة تنمية المجتمع