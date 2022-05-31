نكتب لكم: رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وموعد الصرف توفيرًا للوقت والجهد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مد فترة تسجيل المستفيد في نظام الضمان الاجتماعي السابق للتسجيل في النظام الاجتماعي المطور الجديد وذلك حتى تاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢، وقال الوزارة أن هذا المعاش لن يتوقف أو يتم النقص منه لأي شخص يستفيد منه في السابق إذا تم إثبات أنه في حاجة هذا المعاش في خلال فترة التسجيل في النظام المطور.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

من الممكن القيام بالتسجيل على موقع الضمان الاجتماعي عن طريق الانترنت وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وذلك توفيراً للوقت والمجهود، والخطوات الصحيحة للتسجيل هي: