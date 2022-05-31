نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نكتب لكم: رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وموعد الصرف توفيرًا للوقت والجهد في المقال التالي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مد فترة تسجيل المستفيد في نظام الضمان الاجتماعي السابق للتسجيل في النظام الاجتماعي المطور الجديد وذلك حتى تاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢، وقال الوزارة أن هذا المعاش لن يتوقف أو يتم النقص منه لأي شخص يستفيد منه في السابق إذا تم إثبات أنه في حاجة هذا المعاش في خلال فترة التسجيل في النظام المطور.
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
من الممكن القيام بالتسجيل على موقع الضمان الاجتماعي عن طريق الانترنت وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وذلك توفيراً للوقت والمجهود، والخطوات الصحيحة للتسجيل هي:
- أولاً الدخول على الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية السعودية.
- وبعد ذلك الضغط على القائمة الخاصة بالخدمات الإلكترونية في الموقع الرئيسي.
- القيام بالضغط على بوابة الخدمات الالكترونية للتنمية الاجتماعية.
- بعد ذلك سوف تظهر أيقونة بها تسجيل الدخول وإنشاء حساب جديد نقوم بالضغط عليها.
- بعد ذلك نقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة مثل:
- رقم الهوية الوطنية.
- تاريخ الميلاد.
- رقم الهاتف أو الجوال.
- كلمة المرور الجديدة.
- كتابة الرمز المرئي الذي يوجد في الصورة.
- بعد ذلك نقوم بالضغط على تسجيل.
- سوف تحصل على رسالة بها رمز تأكيد على الهاتف الجوال الخاص بالشخص المستفيد.
- نقوم بإدخال هذه الرسالة ونضغط على تأكيد.
- في النهاية سوف تظهر صفحة تدل على أنك قد قمت بالتسجيل في موقع الضمان الجديد من خلال الإنترنت.
- ثم يجب القيام بالضغط على خانة الخدمات الالكترونية ثم القيام باختيار معاش الضمان الاجتماعي.
- يجب قراءة جميع الشروط والأحكام وبعد ذلك الضغط على خامة الدخول إلى الخدمة.
- بعد ذلك تقوم باختيار مكتب ضمان ترغب به من خلال القائمة وبعد ذلك اختيار الفئة.
- يجب كتابة كافة بيانات الأسرة ثم القيام بالمتابعة وكتابة باقي البيانات المطلوبة، وبعد ذلك القيام برفع الملف وجميع والمرفقات المطلوبة.
- بعد ذلك القيام بالاطلاع على الشروط والموافقة عليها واختيار تقديم الطلب.
- يجب بعد ذلك الاحتفاظ برقم الضمان الاجتماعي، حتى تتمكن من استخدام هذا الرقم في خدمة الاستعلام عن جميع البيانات التي تخص المستفيد من خدمة الضمان الاجتماعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نكتب لكم: رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وموعد الصرف توفيرًا للوقت والجهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.