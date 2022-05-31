لينك سريع للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائى الدور الاول 2022 على موقع http://epedu.gov.iq/

نتائج الصف السادس الابتدائى الدور الاول فى كل المحافظات عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق ، ظهرت عدة انباء تشير الى اقتراب ظهور نتائج الصف السادس الابتدائى وفى هذا الوقت يدخل عدة طلاب من اجل الاستفسار على نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق الدور الاول هذا وقد تم الاعلان بشكل رسمى من قبل وزير التربية والتعليم فى العراق ان كل النتائج لكل المراحل التعليمية سوف تظهر فى الفترة القادمة عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم لذلك يتصفح كل طلاب مرحلة الصف السادس الابتدائى عبر موقع وزارة التربية والتعليم فى العراق من اجل معرفة نتائجهم وعبر موقعكم ثقفنى نيوز ننشر لكم طرق الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق الدور الاول لعام 2022 على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق لكل المحافظات .

طرق الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائى

كما اكدنا لكم ان نتائج الصف السادس الابتدائى سيتم نشرها عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى كل المحافظات فى العراق بعد ان يتم الانتهاء من تصحيح الاوراق سيتم اعلان النتائج عبر موقع الوزارة الرسمى لكل المحافظات فى العراق لذلك يبحث الطلاب واولياء الامور حول الطريقة المباشرة للحصول على النتائج من على الموقع وهذا ما سوف نشرحه لكم الان واليكم الان طريقة الاستعلام عن النتيجة

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يقوم بالنقر على ، فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

بعد ذلك تختار نتائج الصف السادس الابتدائى .

تم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

في الخطوة الأخيرة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب.

موعد اعلان نتائج الصف السادس الابتدائى

استعلم العديد من طلاب مرحلة الصف السادس الابتدائى واولياء الامور حول موعد اعلان نتائج الصف السادس الابتدائى ونشرها عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق اشارت بعض المصادر ان النتائج سيتم الاعلان عنها وقت الانتهاء من التصحيح وان على كل الطلاب ترقب الاعلان عنها واكملت المصادر ان النتائج سيتم الاعلان عنها فى كل المحافظات فى اسرع وقت واكدت انه سيتم الاعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائى الدور الاول بالعراق على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى فى العراق عبر الانترنت وسيتم الاعلان على نتائج كل المحافظات بالتدريج فى الوقت القليل القادم عبر الانترنت ويمكنكم متابعة الموقع لمعرفة النتائج فى الوقت الحالى .