الصحة العالمية غير واثقة من احتواء انتشار جدري القرود

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:23 مساءً - كشف هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، عن إن المنظمة غير واثقة في هذه المرحلة من إمكانية احتواء انتشار جدري القردة بين البشر بشكل كامل. وأضاف كلوج : لا نعرف حتى الآن ما إذا كان بإمكاننا احتواء انتشاره بشكل كامل. للقيام بذلك، نحتاج لخفض كبير وعاجل في حالات العدوى من خلال التواصل والتنسيق

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وقال إن الاستجابة الفعالة لتفشي جدري القردة لا تتطلب نفس الإجراءات الضخمة التي كانت مطلوبة لمكافحة كوفيد-19، نظرا لأن الفيروس ينتشر بشكل مختلف.