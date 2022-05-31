عاجل.. روسيا توقف ضخ الغاز لشركة ألمانية لعدم دفعها بالروبل

وأعلنت شركة غازبروم الروسية، فى وقت سابق اليوم، عن قطع تدفقات الغاز إلى شركة أورستد فى الدنمارك، وشركة شل إينرجى، بعد أن امتنعتا عن الدفع بالروبل.
وأكدت غازبروم أن تدفقات الغاز ستتوقف بداية من أول يونيو.
وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا بعد أن رفضوا الاستجابة لمطالبها لفتح حسابات بالروبل لدى بنك روسى لتسوية المدفوعات، بحسب مجلة "فوربس".
وقالت أورستد أمس الاثنين إن ذراع التصدير فى جازبروم قد توقف توريد الغاز، لكنها أضافت أن مثل هذه الخطوة لن تشكل خطرًا فوريًا على شبكة إمدادات الغاز فى الدانمارك.
وقالت غازبروم إن شل وأورستد فشلتا فى الدفع بالروبل مقابل تسليمات الغاز بحلول نهاية يوم العمل 31 مايو، وإنها ستوقف التسليمات إلى أن تدفعا بما يتماشى مع المطالب الروسية.
وتمسكت روسيا بتحصيل مقابل تصدير الغاز لأوروبا بالروبل فى أول أبريل الماضى، بعد أن سرى مفعول مرسوم وقعه الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين يأمر بذلك.
ورفضت المفوضية الأوروبية القرار، مؤكدة أن العقود المبرمة تنص على أن عملة التحصيل هى الدولار أو اليورو.
وتؤمن روسيا حوالى 45% من واردات الغاز للاتحاد الأوروبى عبر شبكة أنابيب، مع تفاوت نسب اعتماد دول التكتل على هذا الغاز.
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