السعودية لروسيا: مستعدون لبذل الجهود اللازمة لحل أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودى، اليوم الثلاثاء، لنظيره الروسى سيرجى لافروف أن المملكة على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة فى التوصل إلى حل سياسى للأزمة فى أوكرانيا.





وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، شدد على موقف السعودية المبنى على أسس القانون الدولى ودعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسى ينهى الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار. كما بحث الجانبان، فى ديوان الوزارة بالرياض، خلال زيارة الوزير الروسى للمملكة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع فى المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس). وحضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطى، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد. يشار إلى أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، وصل فى وقت سابق اليوم، إلى الرياض، قادماً من البحرين فى زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.

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