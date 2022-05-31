أمريكا تكشف موقفها من إرسال صواريخ إلى أوكرانيا قادرة على ضرب روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أوضح البيت الأبيض، أن إرسال أنظمة صواريخ إلى أوكرانيا لا يزال قيد الدراسة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليو الثلاثاء، إن روسيا تسيطر على 25% من أراضى أوكرانيا، مشيرة إلى أن روسيا تريد ضم مناطق فى شرق أوكرانيا كما فعلت بالقرم.

وأكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أنه لا يخطط لإرسال أى صواريخ إلى أوكرانيا يمكن أن تصل إلى الأراضى الروسية.

وقال الرئيس الأمريكى -فى تصريحات من البيت الأبيض ردا على سؤال بشأن إذا كان يخطط لإرسال صواريخ طويلة المدى إلى أوكرانيا أوردتها قناة (سى إن إن) الأمريكية أمس الاثنين- "لن أرسل أى شئ يمكن أن يطلق إلى روسيا".

كانت تقارير إعلامية قد أفادت فى وقت سابق بأن إدارة الرئيس بايدن تجهز لإرسال أنظمة صواريخ متقدمة طويلة المدى إلى كييف، ولكن الرئيس الأمريكى نفى هذه التقارير.