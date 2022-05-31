العالم اليوم - أوكرانيا.. قصف "خزان حمض النيتريك" في مصنع في سيفيرودونتسك

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:16 مساءً - أعلن حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي أن القوات الروسية قصفت خزّاناً يحتوي على حمض النيتريك في مصنع للمواد الكيميائية في مدينة سيفيرودونتسك (شرق أوكرانيا) التي تحاول السيطرة عليها، كما ، داعياً السكان إلى البقاء في الملاجئ.

وأوضح غايداي على تلغرام أنّ غارة جوية نفّذتها القوات الروسية "أصابت خزّاناً يحتوي على حمض النيتريك في مصنع للمواد الكيميائية. ... حمض النيتريك خطير إذا استُنشق أو ابتُلع أو لامس الجلد".

ودعا سكان المدينة التي تشهد معارك ضارية منذ أيام، إلى "تجهيز أقنعة واقية للوجه مشرّبة بمحلول الصودا".

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن استهداف روسيا منشأة كيميائية بضربة جوية هو "ضرب من الجنون".

وجاء في تسجيل فيديو نشره مساء عبر تلغرام أنّه "لم يعد مفاجئاً أن يكون أي عمل جنوني مقبولاً تماماً بالنسبة للجيش الروسي والقادة الروس والجنود الروس".

وأشارت السلطات الانفصالية الموالية لموسكو، إلى أنّ الخزان "انفجر" في منطقة تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

وقال روديون ميرونشيك ممثل "جمهورية لوغانسك الشعبية" المعلنة من جانب واحد، عبر تلغرام، إنّه "في مصنع آزوت، فجّرت حاوية تحتوي على مواد كيميائية. مبدئياً، إنها حمض النيتريك".

وأعلن غايداي أنّ القوات الروسية تسيطر الآن على معظم مدينة سيفيرودونتسك التي تعتبر هدفاً رئيسياً للجيش الروسي.