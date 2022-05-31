الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب أسلحة وذخائر

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- صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:03 مساءً - لا يوجد مقالات
دوت الخليج :- التزاماً بواجب القوات المسلحة تجاه الوطن، وضمن الخطط الأمنية التي تنفذها القيادة العامة للمحافظة على استقرار وأمن حدود المملكة، أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخيرة.
وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك على إحدى واجهات المنطقة العسكرية الشمالية، فجر اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة أحد المتسللين وضبط آخرين كان بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخيرة، وتم تحويل المتسللين والمضبوطات إلى الجهات المختصة.
وشدد المصدر على أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب ولكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.
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