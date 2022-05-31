HERE موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 للكشف عن نتائج القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 للكشف عن نتائج القبول الموازي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونقلها الآن حيث عمليات البحث على جوجل رائجة بحثاً على نتائج جميع المحافظات العراقية والتي يجري العمل على نشرها اون لاين بشكل مبسط وسهل للغاية بشكل نوافيكم به وننقله امامكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث عمليات البحث على جوجل ازدادت مع زيادة معدل القلق والتوتر لأجل الاستعلام عن نتائج القبول الموازي والتي بات يبحث عنها عشرات الالاف من الطلاب والسادة أولياء الأمور بعد الإعلان عن قبول نحو 21 ألف طالب وطالبة من أصل 35 ألف طالبة بعد الكشف عن أعداد المقبولين على القبول الموازي بزيادة أعداد المقبولين بشكل ملحوظ عن العام الماضي الامر الذي تسبب عليه ازدياد عمليات بحث جوجل بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج والتي نستعرضها ونقلها الان مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

سيتمكن جميع الطلاب والطالبات من اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل الكتروني جاء بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

اختيار ايقونة نتائج الطلاب

البدء فى اختيار خانة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تدوين وتسجيل اسم الطالب رباعياً ورقم الامتحاني بالايقونة المخصصة لها

النقر على خانة استعلام حتى تكون امامكم النتائج على الفور معلنة

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية