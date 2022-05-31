واشنطن: مستعدون لتقديم ضمانات لشركات الشحن لتسهيل صادرات الحبوب الروسية

جدة - نرمين السيد - وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ناقشت مع روسيا تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة إلى العالم.
وأعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، استعداد بلاده ، لتأمين حرية شحن السلع بحرا، بما يشمل الحبوب، من أوكرانيا.
وأكد فلاديمير بوتين "استعداد الجانب الروسى لتسهيل النقل البحرى للسلع من دون أى عوائق"، بحسب بيان صادر عن الكرملين.
وأوضح أن هذا "ينطبق أيضا على صادرات الحبوب الآتية من الموانئ الأوكرانية".
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