العالم اليوم - بعد الاتهامات الجنسية.. الممثل الأميركي كيفن سبيسي يتحدث

انتم الان تتابعون خبر بعد الاتهامات الجنسية.. الممثل الأميركي كيفن سبيسي يتحدث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:19 مساءً - قال الممثل كيفن سبيسي، الحائز على جائزة أوسكا،ر إنه سيتوجه طوعا إلى بريطانيا "في أقرب وقت يمكن أن يتم فيه ترتيب ذلك" ليواجه اتهامات ضده بارتكاب جرائم جنسية، وذلك بحسب ما ذكر البرنامج التلفزيوني (صباح الخير يا أميركا)، اليوم الثلاثاء.

وفي الأسبوع الماضي، قالت خدمة الادعاء الملكية البريطانية إنها أعطت الإذن بتوجيه الاتهامات إلى سبيسي (62 عاما) في أربع قضايا اعتداء جنسي على ثلاثة رجال بالإضافة إلى تهمة جعل شخص يشارك في نشاط جنسي دون رضاه.

وتقول الشرطة إن الاعتداءات المزعومة وقعت بين مارس عام 2005 وأبريل عام 2013 وإنها أربعة هجمات في العاصمة وواحد في غلوسيسترشير. واستهدفت رجلا في الأربعينيات من عمره الآن ورجلين كل منهما في الثلاثينيات من العمر حاليا.

وقال متحدث باسم خدمة الادعاء الملكية إنه ستتم مواجهة سبيسي بالاتهامات إذا أُلقي القبض عليه في إنجلترا أو ويلز.

ونقل برنامج (صباح الخير يا أميركا) عن سبيسي قوله في بيان: "أُقدر كثيرا جدا بيان خدمة الادعاء الملكية التي حرصت على تذكير وسائل الإعلام والجمهور بأني أستحق محاكمة عادلة وأني بريء إلى أن يثبت عكس ذلك".

وأضاف: "في حين أنني غاضب من قرارهم بالمضي قدما (في توجيه الاتهامات) فإنني سأحضر طوعا إلى المملكة المتحدة في أقرب وقت يمكن أن يتم فيه ترتيب ذلك وأدافع عن نفسي في مواجهة هذه الاتهامات، التي أثق بأنني سأثبت براءتي منها".