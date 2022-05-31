نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاطلاع علي الأداء الوظيفي من نظام نور و طريقة إرفاق المستندات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاطلاع علي الأداء الوظيفي من نظام نور الذي أطلقته وزارة التعليم السعودية من أجل تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات الإلكترونية لجميع أركان العملية التعليمية، سواء الطّلاب وأولياء الأمور والمعلمين والإداريين، والهدف الأساسي منه هو تحسين الخدمات التعليمية المُقدّمة لجميع عناصر العملية التعليمية، كما يعتبر نظام نور نظام شامل ومتكامل لجميع العمليات التعليمية في المملكة العربية السعودية، هدفه الأساسي خدمة أفراد المنظومة التعليمية، ويتميز نظام نور التعليمي بشموليته فهو يربط ما بين المديريات التعليمية العامة والمؤسسات التابعة لها، بقاعدة بيانات متكاملة، حيث يوفر صلة وصل بين الطالب والمعلم، وولي الأمر والمعلم، كما أنّه يربط بين مسؤولي التعليم ومديري المدارس، وجميع هذه الخدمات تقدّم بشكل إلكتروني للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والكادر التعليمي كافة، كما يمكن التعرف علي متي موعد الاختبارات النهائية 1443 وما هي خطوات تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور.

خطوات الاطلاع علي الأداء الوظيفي من نظام نور

يمكن معرفة الأداء الوظيفي داخل نظام نور بالنسبة للمعلمين والإداريين داخل المدرسة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي. ثم إدخال البيانات الشخصيّة المطلوبة في الموقع. الضغط على أيقونة “التقارير” ومن ثم أيقونة “الزيارات الفنية”. ثم اختيار الفصل الدراسي المطلوب لمعرفة الزيارات الفنية، والأسابيع المطلوبة. تظهر التقارير في الجهة السفلى من النافذة. ثم الضغط على أيقونة “البحث”. سيظهر في صفحة المنصة اسم المستخدم والمعلومات الباقية. النقر على أيقونة “الأداء الوظيفي” لمعرفة البيانات التي تحتوي عليها.

كيفية الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين من نظام نور

أطلقت وزارة التعليم السعودية خدمة الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي في العام الدراسي الحالي من خلال منصة نور الإلكترونية، ويمكن الاستعلام عن هذه النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نور الإلكتروني الرسمي. ثم تسجيل الدخول من خلال حساب المعلم بإدخال اسم المعلم ورقم المرور. الضغط على أيقونة “خدمات شؤون المعلم”. ثم الدخول إلى خدمة الاستعلام عن حركة النقل الداخلي للمعلمين. وبذلك سيتيح النظام للمستخدم إمكانية الدخول إلى الصفحة الشخصية والتي بها معلومات حالة الطلب المقدم.

طريقة إرفاق المستندات في نظام نور بالخطوات

يتطلب التسجيل في نظام نور للصف الأول الابتدائي إرفاق بعض المستندات والأوراق الثبوتية لإكمال عملية التسجيل وتوثيقها، وأتاح نظام نور إمكانية تحميلها إلى النظام تسهيلاً لأولياء الأمور لكي لا يتحملوا أعباء الذهاب إلى المدرسة وتسليم الأوراق، وسنعرض خطوات إرفاق المستندات من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع نظام نور الإلكتروني. ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. إدخال رمز التحقق الظاهر بالصورة في مكانه المخصص. ثم النقر على تسجيل الدخول. الضغط على أيقونة تسجيل الأبناء. ثم اختيار المدرسة من بين الخيارات المتاحة المتعلقة ببيانات الطالب المعبأ مسبقا. النقر على أيقونة المرفقات،ثم اختيار المستندات المطلوب إرفاقها. قم بالنقر على أيقونة إضافة، ثم تحميل المرفق المرغوب إضافته. النقر على أيقونة حفظ، ثم إعادة العملية لكافة المستندات المراد إرفاقها. ستظهر رسالة تفيد بنجاح عملية الحفظ.

نتائج الطلاب نظام نور

إن منصة نور هي إحدى منصات التعليم المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والتي ستستهدف التعليم الذاتي وعن بعد عقب الإعلان عن التعليم الإلكتروني إثر جائحة كورونا، ومن هذا المنطلق أصبحت هناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي تم إضافتها لمنصة نور التعليمية، أهمها نتائج الطلاب، والتي يتم رصدها إلكترونيا والاستعلام عنها أيضا، وذلك من خلال امتلاك حساب خاص لكل طالب متضمن اسم مستخدم وكلمة مرور.