رابط epedu.gov.iq الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 بغداد الدور الاول الموازي والخارجي والتمهيدي epedu.gov.iq جميع المحافظات التربية والتعليم العراقية

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 بغداد الدور الاول يهتم آلاف الطلاب في مختلف محافظات العراق في هذه الساعات نتائج الصف السادس الابتدائي هذا العام 2022، وذلك بالنسبة لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري الدور الأول الوزاري والخارجي والتمهيدي بشكلٍ هام لجميع المحافظات، وذلك بعدما تم الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بطلاب الصف السادس الابتدائي في مختلف المحافظات ورصد الدرجات ومن ثم بداية الإعلان عن النتيجة إلكترونيا، حيث أجريت امتحانات الطلاب بناء على الجدول والموعد المعتمد من قبل الوزارة رسميا، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور للتعرف على كيفية الاستعلام إلكترونيا عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022 في العراق بالرقم الامتحاني.

نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الساعات الأخيرة بيان يتضمن تفاصيل إعلان نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق 2022، حيث أكدت الوزارة أنه قد انتهت بالفعل العديد من المحافظات من عمليات تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات للطلاب، ومن ثم مراجعة النتائج، ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان عن نتائج الطلاب إلكترونيا ليسهل الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، كما يمكن استخراج النتائج من خلال موقع نتائجنا الموقع الإلكتروني المخصص لنتائج الطلاب بشكل عام في جميع المراحل الدراسية في العراق.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 بغداد الدور الاول

وقد جاءت نسب النجاح لطلاب الصف السادس الابتدائي الدور الأول هذا العام في العراق على نحو مرتفع، وذلك بالمقارنة بالنتائج الخاصة بالعام الماضي، ويسهل على الطلاب الاستعلام عن نتائج الامتحانات بسهولة إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.