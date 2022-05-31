كنف للارامل والمطلقات 1444 الشروط وخطوات التقديم

يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة التقديم على كنف الخاصة بالأرامل والمطلقات لعام 1444هـ، حيث قام بنك التنمية الاجتماعية السعودي بتقديم خدمة حصول المطلقات والأرامل على قرض كنف بحيث يساعدهم في التكيف مع ظروف الحياة المعيشية الصعبة وتحقق التكافؤ الاجتماعي بين طبقات المجتمع حتى يتمكن الجميع من تلبية احتياجاتهم الأساسية وخاصة في ظل الظروف الصعبة الحالية من حالات الغلاء التي نعاني منها جميعًا في معظم البلاد والدول العربية.

طريقة التقديم على كنف للأرامل والمطلقات 1444هـ

من أجل التقديم على قرض كنف المقدم من بنك التنمية الاجتماعية السعودي يجب أن تقوم باتباع الخطوات التالية:-

قم بالتوجه مباشرة إلى رابط الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية السعودي.

بعد ذلك انقر على أيقونة “منتجاتنا” الموجودة على صفحة البنك الرئيسية وبعدها انقر على أيقونة “منتجات الأفراد”.

ثم قم باختيار المنتج الذي تريده وهو “منتج التمويل الاجتماعي” وبعدها اختر “منتج تمويل كنف” ثم قم بالنقر على أيقونة “التقديم الإلكتروني”.

سجل رقم هويتك الوطنية وتاريخ المواطن المتقدم للحصول على القرض ويجب أن تكون كل البيانات التي تقوم بكتابتها صحيحة وبدقة عالية.

وبعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك وحدد الموعد الذي ستقوم بإرسال أوراقك ومستنداتك الرسمية من خلاله والذي يتم عبر عنوان البريد الإلكتروني.

يمكنك تحويل القرض على حسابك البنكي الخاص بالأرملة أو المطلقة ويتم دفع الأقساط شهريًا أو يتم اقتصاصها من الراتب الشهري للمستفيدة.

شروط حصول المواطن على قرض كنف 1443هـ – 1444هـ

وبالنسبة للحصول على القرض يجب أن تتوفر بالمواطنة بعض الشروط الضرورية والتي تتمثل في كل مما يلي:-