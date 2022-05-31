قرض فوري بدون تحويل راتب 5000 ريال سعودي ورابط التقديم وبموافقة خلال ساعات

يتساءل الكثير من الأشخاص عن تمويل سريع من منصة سلفة، فهي إحدى المنصات السعودية التي قام البنك المركزي بالسعودية بترخيصها للعمل في مجال التمويل الشخصي بالاعتماد على التقنية المالية، حيث تتيح للعميل الإجراءات السهلة والسريعة للتقديم على تمويل شخصي والحصول على الموافقة، واستلام التمويل في أي وقت وأي مكان، لسد احتياجات العميل أيا كانت مثل إصلاح المنزل أو السيارة أو تسديد دين أو الخروج في إجازة أو شراء متطلبات ضرورية، وسنتناول كل التفاصيل عن تمويل سلفة في فقراتنا التالية.

تعد منصة سلفة أول وأهم المنصات الإلكترونية للتمويل السريع بدون تحويل راتب، فهي تعمل على توفير السيولة النقدية الذي يحتاجها العميل من أجل المحافظة على استقراره المادي، كما تقوم سلفة بتقديم التمويل بدون دفع راتبا، كما تساعده على تحقيق أحلامه بدفع السيولة المالية له بكل سهولة.

شروط التمويل في منصة سلفة

حددت منصة سلفة عدد من الشروط، حتى يستطيع العميل التقديم على التمويل وهي:

أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية. يشترط أن يتراوح سن المتقدم من 25 حتى 60 سنة، وأن يكون كامل الأهلية. يلزم على المتقدم أن يكون ما زال على قيد عمله، بحيث لا تقل مدة العمل عن 3 أشهر للموظفين في القطاعات الحكومية، أما العاملون في القطاعات الخاصة لا تقل مدة العمل عن 6 أشهر. ألا يقل الراتب عن 5000 ريال.

مميزات التمويل في سلفة

يتميز تمويل منصة سلفة بالكثير من المميزات وتتمثل في:

يتفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

إيداع سريع.

فترة سداده مريحة وميسرة.

تشمل نسبة ربح تنافسي.

ما هي مواعيد الاستحقاق

يستطيع العميل تسديد التمويل على مجموعة دفعات متساوية كل شهر، وذلك على حسب الفترة التي حددها العميل عند تقديم طلب التمويل.

تبدأ الفترة من شهر حتى 6 أشهر.

أما عند قبول الطلب بعد يوم 25 من الشهر الحالي، تصدر فاتورة الاستحقاق يوم 28 من الشهر التالي.

وفي ختام تمويل سريع من منصة سلفة، تقدم منصة سلفة أسعار مميزة لكل المنتجات التمويلية، التي تناسب الفئات المتوسطة، حتى يستطيع الأشخاص من خلالها طلب التمويل، كما يمكن التعرف على قيمة مبلغ القسط المطلوب تسديده عن طريق التواصل على الرقم الخاص بخدمة العملاء وهو 920000327.