نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 epedu.gov.iq العراق جميع المحافظات الدور الأول “تربية الكرخ الاولى” بالاسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 epedu.gov.iq اشتدت عمليات البحث عن نتائج السادس الابتدائي 2022 وخاصة في محافظة الكرخ وذي القار في العراق، حيث أعلن موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الإلكتروني الرسمي عن نتائج الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني لعام 2022م وهو نهاية العام الدراسي الحالي، حيث أكدت المؤشرات بشأن عمليات تصحيح ورصد الدرجات أنه تم نجاح الطلاب في المحافظة بنسبة تصل إلى حوالي 80% وسيتم الكشف عن النتيجة بعد ساعات قليلة.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 في الكرخ العراقية

من أجل الحصول أو الاستعلام بشأن نتائج الشهادة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022م دور أول في محافظة الكرخ العراقية يجب أن تتبع الخطوات التالية:-

يجب أولًا أن تقوم بالدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم في العراق epedu.gov.iq و يمكنك كتابة اسم الموقع في جوجل وستجده أول الخيارات.

بعد ذلك سجل دخولك على الموقع و سيتم فتح الصفحة الرئيسية أمامك و منها قم بتحديد النتيجة المراد الاستعلام عنها وهي “نتيجة السادس الابتدائي”.

سيتم عرض كافة المحافظات الموجودة في العراق ومنها قم باختيار اسم المحافظة وهي “الكرخ” وبعدها قم بكتابة اسم الطالب ورقم جلوسه.

يتم عرض النتيجة بعد دقائق قليلة من كتابة الاسم وبها كل البيانات وذلك في حالة ظهور النتيجة أما في حالة عدم ظهورها يتم تنبيهك بالانتظار إلى حين ظهورها.

نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق لعام 2022م

كشفت وزارة التربية والتعليم في العراق أنه لم تتم ظهور النتيجة حتى الآن في أي محافظة من محافظات العراق والمحافظات المتوقع ظهور نتائجها قبل الأخرى هي محافظة الأنبار – محافظة كركوك – محافظة ذي كار – محافظة كرخ – محافظة القادسية ومحافظة النجف.

وكان الطلاب قد أنهوا اختباراتهم في يوم الأربعاء الماضي الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو 2022م وذلك فيما يخص الدراسة العربية والكردية والتركمانية وتستغرق عملية التصحيح بعض الوقت لأن هذا العام الدراسي هو نقلة للطلاب من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية وتكون عمليات التصحيح بها دقة كبيرة حتى لا يُظلم أي طالب ويحصل على حقه والدرجات التي يستحقها.

نسبة نجاح تربية الكرخ الأولى للصف السادس الابتدائي

أعلن مدير عام مديرية تربية الكرخ الاولى التعلمية للصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء ان الامتحانات تمت بسلاسة ومرونة دون وجود أي تعقيدات أو سلبيات او شكوى او ظهور حالات غش .

أعلنت مديرية تربية الكرخ للصف السادس الابتدائي ان نسبة النجاح كانت 65% وهي نسبة مرضية متمني مزيد من التفوق وستعلن النتيجة خلال ساعات .